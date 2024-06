Rahandusministeerium: mullune jääk parandab eelarvetasakaalu

Eelmisel aastal kasutasid ministeeriumid riigieelarves ette nähtud rahast ära 88,6 protsenti, kuid rahandusministeerium on välja toonud, et kokku jäi kasutamata 2,2 miljardit eurot, millest 750 miljonit eurot kanti nüüd käesolevasse aastasse üle.

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Elina Kink ütles ERR-ile, et ministeeriumidele avatakse aasta alguses vastavalt eelarvele kulude tegemiseks limiit.

"Kui kulub raha vähem kui eelarves, siis selle võrra paraneb eelarvetasakaal. Välja arvatud juhul, kui tegemist on välisvahenditega, kus arvestatakse tulud ja kulud võrdsena," lausus ta.

Ülejäänud summa, mis eelarvest kasutamata jäi ehk 1,45 miljardit eurot sisaldas rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsleri Sven Kirsipuu sõnul sotsiaaltoetuste eelarve alatäitmist summas 101 miljonit eurot, kaitseministeeriumi kulude metoodilist vahet 190 miljoni euro ulatuses ning laekunud tuludest arvutatud limiitide jääke 1,158 miljardi euro ulatuses.

"Tegemist ei ole seejuures alati planeeritud eelarve jääkidega, sest kulueelarve jääkidena kajastatakse ka laekunud tuludest tekkinud limiidid, peamiselt välisvahendid ja CO2 ühikutega kauplemise tulust tehtavad kulud," sõnas Kirsipuu.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu ütles, et rahandusministeeriumi vastused 2,2 miljardi mullu kasutamata jäänud euro kohta ei ole ammendavad.

"Kaht asja võib öelda. Väga palju on valitsemiskulusid üle jäänud ja teiseks, kriitiliselt vajalikke investeeringuid on tegelikult karjuvalt vähem tehtud," lausus ta.

Reinsalu lisas, et kui näiliselt tundub, et valitsuse ettepanekul vähendatakse valitsuse reservi sihtotstarbelisi vahendeid viie miljoni euro võrra, siis tegelikkuses kantakse 144 miljonit eurot selliseid vahendeid hoopis eelmisest aastast üle.

"Kus siin kokkuhoid on? Viis miljonit võeti maha, 144 miljonit on üle kantud, kes siin kokkuhoidu näeb?" ütles Reinsalu.

Reinsalu tõi välja, et on usaldanud ministeeriumi varasemat kinnitust, et välisvahendite alalaekumine on olnud 500 miljonit eurot, aga kui selline summa välisvahendeid jääb kasutamata, tähendab see ühe protsendi võrra väiksemat SKP kasvu ja 150 miljonit eurot vähem ka maksutulu.

"Kui see 500 miljonit oleks suudetud ära kasutada, oleksime jäänud ka kolme protsendi võlapiiri tasemele," lausus Reinsalu. "Omaette küsimus on see, kuidas sellel aastal suudetakse välisvahendid ära kasutada. 1,744 miljardist, mis on planeeritud, oli esimese kvartali lõpu seisuga suudetud kuus protsenti ära kasutada," sõnas riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees.

Reinsalu lisas, et euroraha tuleb kiirelt kasutusele võtta, valitsuse kulusid kokku tõmmata ja riigi raha eesmärgipäraselt juhtida.

"Ma ei näe seda, tegeldakse jutupunktide ja mikromanageerimisega, makrokäsitlust valitsuse tasemel ei ole ja see ongi tulemus," lausus opositsiooni kuuluva Isamaa esimees Reinsalu.

Asjaolu, et rahandusminister ja ministeeriumi ametnikud ei suutnud esmaspäevasel eelarvekomisjoni istungil kohe ülekantavate vahendite kohta täpsemat infot anda, teeb Reinsalu sõnul murelikuks. Eksperdid ei pruugi kõiki numbreid teada, kuid minister peaks suutma üldjoontes olukorra ära kirjeldada. Kui puudub võime sisulisi poliitilisi valikuid langetada, halvendab see riigis kõigi elujärge, lausus ta.