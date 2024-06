Ratase sõnul oleks mõistlik uus riigikogu asespiiker valida erakorralisel istungil

Ratas rääkis ERR-ile, et valimiskomisjon peab tegema selle otsuse valimistulemuste kinnitamise kohta hiljemalt 29. juunil. Siis on 10 päeva aega, et see, kes on valitud Euroopa Parlamenti, ütleks, et kas ta võtab mandaadi vastu või loobub sellest. "Ma ütlen kohe ära, et ma võtan vastu. 16. juulil peaks olema esimene tööpäev Euroopa Parlamendis Strasbourgis," ütles Ratas.

Ratas ütles, et mõistlik oleks nüüd valida uus riigikogu aseesimees ja selleks kokku kutsuda erakorraline riigikogu istung.

Ratase sõnul ei ole fraktsioon arutanud, kellest võiks saada järgmine riigikogu aseesimees tema asemel.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ei osanud öelda, millal võiks riigikogu aseesimehi valima hakata.

"Sündmused kulgevad siin nii tempokalt, et me pole sellel teemal otsuseid langetanud," lausus Reinsalu.

Viimati toimusid riigikogu juhatuse valimised aprilli alguses. Riigikogu esimeheks valiti Lauri Hussar (Eesti 200) ja esimeseks aseesimeheks Toomas Kivimägi (RE).

Opositsioonile kuuluva riigikogu teise aseesimehe koha sai koalitsiooni toel aga Jüri Ratas, kes edestas salajasel hääletusel Arvo Allerit.

9. juunil sai Jüri Ratas 33 612 häälega mandaadi Euroopa Parlamendis.

Esimehest ja kahest aseesimehest koosnev riigikogu juhatus korraldab riigikogu tööd. Juhatus valitakse riigikogu liikmete hulgast ja tema volitused kestavad ühe aasta