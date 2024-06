Reede on vihmane

Reedel on kohati tugevaid hoovihmasid ning äikest.

Reede öö on muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel edela- ja lõunatuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 13 kraadi.

Hommik pilvkattesse muutusi ei too. Mitmel pool sajab hoovihma. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, saartel mõõdukas, puhudes edelast ja lõunast. Sooja on kuni 15 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest ja sadu intensiivne. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Ida-Eestis puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Lääne-Eestis valdavalt läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Õhtul sajab veel kohati hoovihma ja võib olla äikest. Ida-Eestis on tuul nõrk ja muutliku suunaga, Lääne-Eestis puhub läänekaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 16 kraadi.

Laupäeva öösel võib veel kohati sadada hoovihma, kuid päev peaks tulema peamiselt sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on öösel 6 kuni 12, päeval 17 kuni 21 kraadi.

Olulise sajuta on ka pühapäev, mil öösel on sooja keskmiselt 7, päeval 22 kraadi.

Seevastu esmaspäev on mitmel pool sajune, kuid õhtuks sadu lakkab. Sooja on öösel kuni 16, päeval kuni 23 kraadi.

Soojem ja sajuta ilm tõotab tulla ka teisipäeval.