Oluline reedel, 14. juunil kell 17.16:

- Ukraina droonirünnakud raputasid öösel Venemaad;

- Ukraina tõrjus öö jooksul edukalt 24 õhurünnakut;

- Zelenski avaldas tänu uue abipaketi üle;

- Vene väed jätkasid öiseid raketirünnakuid;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 1250 sõdurit;

Ukraina peab Donetski oblastis ägedaid lahinguid

Vene väed on koondanud tulejõu Donetski oblasti Pokrovske rindele, kus öösel sai rünnakutes haavata vähemalt kuus inimest, ütles Ukraina reedel.

"Pokrovske rindel ründavad vaenlased kõige ägedamalt," ütles sõjavägi.

Rindejoone lähedal Selõdove linnas sai öösel Vene vägede õhurünnakutes viga kuus inimest, ütlesid ametnikud.

Mitu tundi pärast rünnakut sündmuspaika külastanud AFP ajakirjanike sõnul oli üks kaubanduskeskus puruks pommitatud, plahvatus oli lõhkunud ka naabermaja ja purustanud teiselt pool tänavat mitme elumaja aknad.

Ukraina droonirünnakud raputasid öösel Venemaad

Droonirünnak Venemaa Rostovi oblasti Morozovski linnas põhjustas tulekahju ja häireid kohalikes elektrivõrkudes. Ukraina droonid ründasid öösel ka Voroneži oblasti naftatöötlemistehast, teatasid Venemaa ametnikud ja uudistekanalid 14. juuni varahommikul.

Rostovi oblasti kuberner Vasili Golubev teatas, et Venemaa õhutõrjeüksused seisid silmitsi massilise rünnakuga Morozovski rajoonis. Rünnaku tagajärjel jäi osa piirkonnast ilma elektrita.

"Droonirünnaku tagajärjel on Morozovski rajoonis elektrivarustus häiritud. Mitmed asulad on elektrita," teatas Golubev oma Telegrami kanalil. Ta lisas, et töö käib elanike ühendamiseks tagavaravõrguga.

"Llinnas puhkes tulekahju," teatas Venemaa Telegrami uudistekanal Astra. Kohalikud elanikud teatasid plahvatuste kuulmisest.

Rostovi oblast piirneb kaguosas Ukrainaga. Teated droonirünnakutest piirkonna naftataristu vastu on 2024. aasta kevadel sagenenud. Morozovski rajoonis asub ka Venemaa sõjaväelennubaas.

Droonid ründasid öösel ka Venemaa Voroneži oblasti naftatöötlemistehast, teatas piirkonna kuberner Aleksandr Gusev 14. juuni hommikul.

Gusevi sõnul tabasid Ukraina mehitamata õhusõidukid (UAV-d) piirkonna Liskinski rajoonis asuvat naftatöötlemistehast, kahjustades kütusemahuteid.

Gusevi sõnul ohvreid ei olnud ning rünnaku tagajärgi uuritakse praegu.

Viimastel kuudel on Ukraina väed alustanud mitmeid droonirünnakuid, mille eesmärk on kahjustada Venemaa naftatööstust, mille tulud rahastavad Moskva sõjategevust.

Ukraina tõrjus öö jooksul edukalt 24 õhurünnakut

Ukraina õhukaitse tulistas öö jooksul 14. juunil alla kõik 17 Shahed-tüüpi ründedrooni ja seitse 14-st Venemaa poolt tulistatud raketist, teatas õhujõudude komandör Mõkola Oleštšuk.

Väidetavalt lasi Venemaa droonid välja Krasnodari krai Jeiskist ja okupeeritud Krimmist, samas kui 10 Kh-101/Kh-555 tiibraketti tulistati Tu-95 pommituslennukitelt Venemaa Saratovi oblastis.

Moskva väed lasid välja ka kolm Iskander-M ballistilist raketti okupeeritud Krimmist ja Venemaa Krasnodari kraist ning ühe Kinžal Kh-47M2 õhust lastava ballistilise raketi Tambovi piirkonnast.

Ukraina suutis droonid ja tiibraketid kinni püüda Hmelnõtskõi, Harkivi, Dnipropetrovski, Mikolaivi, Zaporižžja, Odessa ja Kirovogradi oblastite kohal, ütles Oleštšuk.

Rünnakute täielikud tagajärjed on veel selgitamisel.

Zelenski avaldas tänu uue abipaketi üle

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval, et uus sõjaline abi võimaldab varustada reservi ja roteerida rindel olevaid üksusi. Venemaa paneb aga jätkuvalt igaöiste drooni- ja raketirünnakutega Ukraina õhutõrjevõimekust proovile.

"Ootasime tõesti väga Ühendriikide kongressi põhjapanevat toetuspaketti. Kõik need uued abilepped on väga olulised ja oleme väga tänulikud. Need tugevdavad kindlasti meie kodumaad kaitsvaid sõdalasi," rääkis Zelenski. Ukraina meediakanalit Unian vahendas BNS.

Ukraina president tõdes, et kuue- kuni kaheksakuulise pausi ajal, mil Ukraina ei saanud Ühendriikidelt relvi, avanes Vene sissetungijatel võimalus Harkiv hõivata.

"Kuid selle katse peatasid meie sõdurid ja kõigele vaatamata nurjati kõik nende plaanid," ütles Zelenski.

"See pakett võimaldab varustada reserve ja brigaade, kes on oodanud rotatsiooni. Et need poisid, kes on lahinguväljal väsinud saaksid puhata ja väeosas taastuda. See on see, mida see pakett annab ja minu arvates on see kõige olulisem," jätkas riigipea.

Zelenski toonitas samuti kui oluline on, et maailm säilitaks ühtsuse Ukraina toetamise ümber.

"Pidasime vastu kaheksa kuud ja venelastel ei olnud mingit edu ja see näitab ühtsuse tähtsust," jätkas president.

Zelenski avaldas ühtlasi arvamust, et kui Ukraina ei pea vastu, siis ei pea vastu ka paljude riikide demokraatiad.

USA kinnitas neljapäeval pikaajalist toetust Ukrainale sõjas Venemaaga kümneaastase julgeolekulepinguga, mille allkirjastasid presidendid Joe Biden ja Zelenski.

Vene väed jätkasid öiseid raketirünnakuid

Vene väed korraldasid ööl vastu 14. juunit raketi- ja droonirünnakuid, sihtides mitmeid Ukraina piirkondi, vahendas The Kyiv Independent.

Suspilne teatas, et Zaporižžjas ja Harkivis kuulsid inimesed plahvatusi 14. juuni varajastel tundidel, umbes kell 00.30 kohaliku aja järgi. Plahvatusi kuuldi Hmelnõtskõi oblastis umbes kell 2.30 ja seejärel uuesti umbes kell 3.20 ja 4.15 kohaliku aja järgi.

Ukraina õhujõud hoiatasid raketiohtude eest Ukraina lääneoblastites, sealhulgas Lvivi ja Ivano-Frankivski oblastites. Õhujõud hoiatasid ka pealinna Kiievi suunas suunatud raketirünnakute eest.

Poola teatas, et on saatnud sõjalennukid kaitsmaks Poola õhuruumi seoses Venemaa rünnakuga Ukraina lääneosas.

"See on järjekordne väga töine öö kogu õhukaitsesüsteemile," ütles Poola relvajõudude operatiivstaap X-is.

Varem öösel anti kogu riigis õhuhäire, kui Ukraina õhujõud hoiatasid Vene Shahedi drooni- ja raketirünnakute eest.

Kell 3.30 ei olnud teateid kahjustustest ega ohvritest.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 1250 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 524 060 (võrdlus eelmise päevaga +1250);

- tankid 7936 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 15 234 (+26);

- suurtükisüsteemid 13 818 (+48);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1101 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 849 (+3);

- lennukid 359 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 097 (+22);

- tiibraketid 2286 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 18 854 (+60);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2310 (+16).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.