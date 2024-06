Zelenski on tänulik uue abipaketi üle ajal, mil Venemaa jätkab raketirünnakuid

"Ootasime tõesti väga Ühendriikide kongressi põhjapanevat toetuspaketti. Kõik need uued abilepped on väga olulised ja oleme väga tänulikud. Need tugevdavad kindlasti meie kodumaad kaitsvaid sõdalasi," rääkis Zelenski. Ukraina meediakanalit Unian vahendas BNS.

Ukraina president tõdes, et kuue- kuni kaheksakuulise pausi ajal, mil Ukraina ei saanud Ühendriikidelt relvi, avanes Vene sissetungijatel võimalus Harkiv hõivata.

"Kuid selle katse peatasid meie sõdurid ja kõigele vaatamata nurjati kõik nende plaanid," ütles Zelenski.

"See pakett võimaldab varustada reserve ja brigaade, kes on oodanud rotatsiooni. Et need poisid, kes on lahinguväljal väsinud saaksid puhata ja väeosas taastuda. See on see, mida see pakett annab ja minu arvates on see kõige olulisem," jätkas riigipea.

Zelenski toonitas samuti kui oluline on, et maailm säilitaks ühtsuse Ukraina toetamise ümber.

"Pidasime vastu kaheksa kuud ja venelastel ei olnud mingit edu ja see näitab ühtsuse tähtsust," jätkas president.

Zelenski avaldas ühtlasi arvamust, et kui Ukraina ei pea vastu, siis ei pea vastu ka paljude riikide demokraatiad.

USA kinnitas neljapäeval pikaajalist toetust Ukrainale sõjas Venemaaga kümneaastase julgeolekulepinguga, mille allkirjastasid presidendid Joe Biden ja Zelenski.

Vene väed jätkavad öiseid raketirünnakuid

Vene väed korraldasid ööl vastu 14. juunit raketi- ja droonirünnakuid, sihtides mitmeid Ukraina piirkondi, vahendas The Kyiv Independent.

Suspilne teatas, et Zaporižžjas ja Harkivis kuulsid inimesed plahvatusi 14. juuni varajastel tundidel, umbes kell 00.30 kohaliku aja järgi. Plahvatusi kuuldi Hmelnõtskõi oblastis umbes kell 2.30 ja seejärel uuesti umbes kell 3.20 ja 4.15 kohaliku aja järgi.

Ukraina õhujõud hoiatasid raketiohtude eest Ukraina lääneoblastites, sealhulgas Lvivi ja Ivano-Frankivski oblastites. Õhujõud hoiatasid ka pealinna Kiievi suunas suunatud raketirünnakute eest.

Poola teatas, et on saatnud sõjalennukid kaitsmaks Poola õhuruumi seoses Venemaa rünnakuga Ukraina lääneosas.

"See on järjekordne väga töine öö kogu õhukaitsesüsteemile," ütles Poola relvajõudude operatiivstaap X-is.

Varem öösel anti kogu riigis õhuhäire, kui Ukraina õhujõud hoiatasid Vene Shahedi drooni- ja raketirünnakute eest.

Kell 3.30 ei olnud teateid kahjustustest ega ohvritest.