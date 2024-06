Charles Micheli uus skeem: anda von der Leyeni koht Kreeka peaministrile

Euroopa Ülemkogu president Charles Michel on valmis haudunud oma uusima plaani Ursula von der Leyeni kukutamiseks – skeemitada Euroopa Komisjoni presidendiks Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis. Euroopa liidrid on üha enam tüdinud Micheli tempudest.

Euroopa Ülemkogu president levitab Euroopa Liidu liidrite seas ideed, et Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis peaks võtma von der Leyeni töö, rääkisid Politicole anonüümseks jääda soovinud viis Euroopa Liidu diplomaati ja ametnikku.

Tundub, et von der Leyenil on teine ametiaeg kindlustatud, kuid see ei ole takistanud Michelit alternatiive välja pakkumast. Diplomaadid ja ametnikud nimetasid seda veel üheks meeleheitlikuks katseks von der Leyenit kukutada.

"Michelil on karp banaanikoortega, millele von der Leyen peaks libastuma, ja ta tühjendab seda," ütles üks Euroopa Liidu ametnik. "Parimal juhul tekitab see tüli, halvemal juhul destabiliseerib."

Michel on lisanud veelgi teravust, rääkides telgitagustes, et Taani peaminister Mette Frederiksen võiks olla parem Euroopa Ülemkogu president kui endine Portugali peaminister António Costa, kes on von der Leyeni soosik ja keda peetakse arvestatavaks kandidaadiks nimetatud tippkohale.

Micheli pressiesindaja Ecaterina Casinge eitas selliste vestluste pidamist. "Need on jälle libauudised ja valed," teatas ta. "President on konsulteerinud kõigi liidritega individuaalselt tippametikohtade osas. President ei ole selles etapis konkreetseid nimesid maininud."

Michel vastutab poliitilise kokkuleppe saavutamise eest Euroopa Liidu liidrite vahel, et määrata Euroopa Komisjoni, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Parlamendi ja EL-i välispoliitika juhtide ametikohad.

"Michelil ei ole selles protsessis mingit rolli, välja arvatud see, mis on tema peas," ütles üks EL-i diplomaat.

Pärast Euroopa valimisi kujunes 27 riigipea ja valitsusjuhi vahel konsensus, et von der Leyen peaks saama teise ametiaja ja Costa peaks saama uueks Euroopa Ülemkogu presidendiks (Micheli praegune ametikoht). Hea isiklik suhe nende kahe vahel aitas luua nende ümber konsensuse, eriti pärast aastaid kestnud tülisid Micheli ja von der Leyeni vahel.

Vaatamata sellele jätkab Michel eravestlustes liidritega erinevate alternatiivide välja pakkumist, näiteks Kreeka peaministri näol. Mitsotakis on korduvalt öelnud, et ei ole absoluutselt huvitatud Brüsselis töötamisest.

Kreeka peaministri rahvusvahelise strateegilise kommunikatsiooni direktor Aristotelia Peloni sõnul on Mitsotakis korduvalt välistanud huvi mis tahes Brüsseli tippameti vastu. "Ja ta on rääkinud valjult ja selgelt," rõhutas ta. "Ta toetab 100 protsenti Ursula von der Leyeni kandidatuuri Euroopa Komisjoni presidendiks, nagu ta on teinud algusest peale."

Euroopa Rahvapartei kreeklasest peasekretär Thanasis Bakolas nimetas Mitsotakise ja Frederikseni stsenaariumit täiesti naeruväärseks. "See šanss pole üks miljonist, isegi mitte üks mustmiljonist," lisas ta.

Mõned ametnikud väitsid, et Micheli pidev kättemaksuiha läheb vastuollu liidrite lootustega kiirele kokkuleppele. Pärast seda, kui von der Leyeni parempoolne EPP tuli Euroopa valimiste selgeks võitjaks, oli ta ka selgeks liidriks Komisjoni ametikohale. Brüsseli mullis näisid eurokraadid sellega suures osas nõustuvat.

"Micheli pidevad katsed von der Leyeni teise ametiaja õõnestamiseks on nõrgendanud kõik usaldusväärsuse jäänused, mis Michelil läbirääkimistel veel olid," lisasid varem tsiteeritud diplomaadid ja ametnikud.

Euroopa riigid on juba varem pidanud tõrjuma Micheli katseid von der Leyeni kukutamiseks. Näiteks tippametikohtade arutelu edasilükkamine sügisesse ja tema väljaarvamine mitteametlikust Euroopa Ülemkogust 17. juunil.

Euroopa Komisjon teatas neljapäeval, et von der Leyen ei ole endiselt saanud kutset juhtide esmaspäevasele õhtusöögile. "Von der Leyeni tagasimääramine on praeguseks täiesti vaieldamatu, seega kõik näevad seda sellisena, nagu see on: lapsik kättemaks," lausus üks EL-i diplomaat.

Kuus diplomaati nõustusid, et Michel peaks keskenduma EL-i liidrite ülejäänud kohtumiste korraldamisele ja jätma tippametikohtade paketi riigipeade ja valitsusjuhtide otsustada.