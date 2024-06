Tesla aktsionärid hääletasid Muski hiiglasliku preemia poolt

Ettevõte ei avaldanud hääletustulemuste protsentuaalset jaotust. 2018. aastal toetas seda 73 protsenti hääletanud aktsiatest, vahendas The Wall Street Journal.

Pärast tulemuste väljakuulutamist ilmus Musk lavale tantsides ja aktsionäre tänades. "Ma tahan alustuseks öelda, et oi pagan, ma armastan teid," teatas ta.

Musk oli heas tujus, kui rääkis ettevõtte kasvuvõimalustest isesõitvate sõidukite ja robotite valdkonnas. "Me ei ava lihtsalt Tesla uut peatükki, me alustame täiesti uut raamatut," ütles ta.

Hääletus järgnes juhatuse ja Muski intensiivsele kampaaniale, et tagada aktsionäride toetus. Sellest oli kujunenud ka omamoodi referendum Muski tuleviku kohta ettevõttes.

Tesla juhatus väitis, et preemiapakett (mis esindab märkimisväärset osa Muski isiklikust varast), oli vajalik Muski edasiseks motiveerimiseks Tesla juhina.

Tesla aktsiad olid pärast hääletustulemuste väljakuulutamist järelkauplemises ligikaudu muutumatud. Aktsia on 2024. aastal langenud umbes 27 protsenti.

Aktsionärid hääletasid ka ettevõtte juriidilise keha Delawarest Texasesse viimise poolt, kus asuvad Tesla peakorter ja üks selle peamistest tehastest. Juhatus kutsus investoreid üles toetama seda sammu, nimetades Texast Tesla koduriigiks.

Muski preemiapaketi kordushääletus oli Tesla juhatuse jaoks riskantne samm, kuna eelmine hääletus viidi läbi 2018. aastal ja aktsionäride baas on sellest ajast muutunud. Tänastel aktsionäridel paluti sisuliselt hääletada varasemate tulemuste premeerimise poolt ja seda olukorras, kus Tesla seisab silmitsi elektriautode müügi aeglustumise ja muutunud nõudlusega.

Rekordilist kompensatsioonitehingut on kritiseeritud selle suuruse ja andmise viisi pärast. Delaware'i kohtunik käskis jaanuaris kogu plaani, mille väärtus on nüüd umbes 48 miljardit dollarit, tühistada. Kohtu hinnangul oli kogu protsess sügavalt vigane, kuna Muskil olid tihedad sidemed mitme juhatuse liikmega. Kohus ütles ka, et Tesla ei suutnud tõestada, et aktsionäre oli tehingust piisavalt teavitatud.

Aktsionäride teisipäevane kordushääletus ei tühista kohtu otsust, kuid see annab Tesla advokaatidele eelise kohtuotsuse vaidlustamisel. Tesla püüab veenda Delaware'i kohut otsust tühistama ja on lubanud ka otsuse edasi kaevata.

Õiguseksperdid on öelnud, et ettevõte võiks paluda kohtunikul oma otsust uuesti kaaluda, kuna kohtu mured esitati aktsionäridele ja nad ikkagi toetasid paketti.

Tesla teatas aprillikuises aruandes, et loodab aktsionäride hääletusega kohtus tõstatatud probleemid lahendada.

Probleeme võib tulla ka Tesla juriidilise keha Delaware'ist Texasesse kolimine. Muski palgapaketi osas võidakse Texase kohtus uus kaasus avada, mis võib võtta prioriteedi kui see lahendatakse enne Delaware'i apellatsiooni.

Muski palgapakett vaidlustati 2018. aastal, kui Tesla aktsionär Richard Tornetta ettevõtte kohtusse kaebas. Tornetta, kellel oli ettevõttes üheksa aktsiat, väitis, et tegevjuhil oli oma kompensatsiooniplaani kinnitamise protsessi juures suur roll ja juhatus oli aktsionäre eksitanud.

Üks aktsionär kaebas Tesla möödunud nädalal kohtusse, kuna tema sõnul sundis Musk investoreid kompensatsiooniplaani heaks kiitma.

Tesla asus aktsionäridele kampaaniat tegema

Enne hääletust püüdis Tesla juhatuse esimees Robyn Denholm ja teised direktorid koguda aktsionäride toetust. Nende sõnul teenis Musk oma palga välja raskete finantseesmärkide saavutamisega ja ettevõte peaks austama 2018. aasta kokkuleppe tingimusi.

Lisaks institutsionaalsete investorite enda poole meelitamisele pöördus Tesla ka oma suure hulga üksikaktsionäride poole.

Kuna üksikaktsionärid võtavad sellistest hääletustest pigem harva osa, siis pöördus Tesla nende poole eraldi sotsiaalmeedias ja pakkus hääletusel osalemise stiimuliks tehaseekskursioone.

Umbes 45 protsenti Tesla aktsionäridest on institutsionaalsed investorid, mis on suhteliselt madal protsent võrreldes suurimate ettevõtetega, mis moodustavad S&P 500 tipu.

Mõned silmapaistvad aktsionärid, sealhulgas Nordea Asset Management ja California Public Employees' Retirement System, olid avalikult preemiapaketi uuesti kinnitamise vastu.

Kaks nõustamisfirmat, Institutional Shareholder Services ja Glass Lewis, olid samuti vastu, kuna kompensatsiooniplaan ei suutnud nende hinnangul tagada, et Musk pööraks rohkem tähelepanu Teslale kui oma teistele ettevõtmistele.

Musk juhib ka mitut teist ettevõtet, sealhulgas raketiehituse firmat SpaceX, sotsiaalmeedia teenust X ja tehisintellekti idufirmat xAI, mis hiljuti kogus 6 miljardit dollarit.

Teised Tesla aktsionärid jällegi toetasid paketi uuesti kinnitamist, näiteks ARK Investment Management ja miljardärist investor Ron Baron.

"Kuidas saavad aktsionärid tema preemiapaketist taganeda pärast seda, kui Elon ja aktsionärid on juba võtnud ja ületanud riskie ning jõudnud seeläbi maailmas enim müüdud auto tootmiseni," kirjutas ARK tegevjuht Cathie Wood eelmisel nädalal postituses X-is.

Ebatavaline preemiapakett ei sisalda palka ja lubab Muskile 12 eraldi aktsiaoptsiooni, mille iga osa on seotud ettevõtte teatud tulemuslikkuse saavutamisega.

Kui pakett 2018. aastal heaks kiideti, tundusid eesmärgid ambitsioonikad, kuna ettevõte kaotas toona raha. Lisaks erinevate kasumi- ja tululävede ületamisele nõudis plaan, et Musk suurendaks ettevõtte turuväärtust veidi alla 60 miljardilt dollarilt 2018. aastal enam kui 650 miljardi dollarini.

Sellest ajast alates on Muskil õnnestunud muuta Tesla, mis oli kunagi väike kahjumlik idufirma, autotööstuse lipulaevaks, mille kasumimarginaalid ületavad traditsiooniliste autotootjate omi.

Ettevõte saavutas viimase tulemuslikkuse eesmärgi 2022. aastal. Kuigi kõik 12 osa (kokku üle 303 miljoni aktsia) on omandatud, ei ole Musk veel ühtegi optsiooni kasutanud.

Muskil on Teslas umbes 13 protsendine osalus ja palgapaketist saadud aktsiad võivad seda suurendada rohkem kui 20 protsendini. Musk on öelnud, et soovib kontrollida 25 protsenti ettevõttest, kuna see valmistub suurteks investeeringuteks tehisintellekti ja isesõitvatesse autodesse.

Denholm väitis, et aktsionäride hääletuse läbikukkumine oleks endaga Muskile kaasa toonud hoopis uue ja kallima aktsiaoptsioonide tehingu. Ettevõte ütles, et sama arvu aktsiate andmine Muskile täna võiks tähendada 25 miljardi dollari suurust kulutust Tesla raamatupidamises, võrreldes 2,6 miljardi dollariga 2018. aastal, kuna aktsiad hinnatakse nende andmise päevale tuginedes.