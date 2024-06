Praeguses riigikogus on 17 fraktsioonitut saadikut

Käesolevas riigikogus koosseisus on 17 fraktsiooni mitte kuuluvat saadikut. Kõige rohkem on taasiseseisvumise järgses ajas olnud fraktsioonituid saadikuid 1995. aastal valitud riigikogu 8. koosseisus, kus oli 27 fraktsioonitut saadikut.

Niinimetatud aknaalustena on koha sisse võtnud Jüri Ratas, Tõnis Mölder, Jaanus Karilaid, Jaak Aab, Tanel Kiik, Ester Karuse, Andre Hanimägi, Enn Eesmaa, Kersti Sarapuu, Züleyxa Izmailova, Kalle Grünthal, , Ants Frosch, Henn Põlluaas, Alar Laneman, Leo Kunnas, Jaak Valge ja Maria Jufereva-Skuratovski.

Keskerakonnast välja astunud Enn Eesmaa ja Kersti Sarapuu on öelnud, et nad ühegi erakonnaga liituda ei kavatse ning hääletavad riigikogus oma südametunnistuse ja parema äranägemise järgi.

Isamaaga liitusid endised keskerakondlased Jüri Ratas, Tõnis Mölder ja Jaanus Karilaid. See tähendab, et kuigi ametlikult on Isamaal riigikogus kaheksa kohta, saavad nad tegelikult arvestada kokku 11 häälega.

Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal on seis veel parem. Sotsiaaldemokraatidega liitusid endised keskerakondlased Jaak Aab, Tanel Kiik, Ester Karuse ja Andre Hanimägi ning erakonnast Eesti 200 välja visatud Züleyxa Izmailova. Seega riigikogus üheksat kohta omavad sotsid saavad reaalsuses arvestada 14 häälega.

Hiljuti EKRE-st fraktsioonist välja astunud endised EKRE liikmed Ants Frosch, Henn Põlluaas ja Jaak Valge ei ole otsustanud, kas nad kavatsevad liituda Isamaaga või luua koos Jaak Madisoniga uus poliitiline jõud. Varem lahkus EKRE erakonnast ja fraktsioonist Kalle Grünthal. Reedel selgus, et erakonnast ja fraktsioonist lahkus ka Alar Laneman ning fraktsioonist erakonda mitte kuulunud Leo Kunnas.

See tähendab, et EKRE fraktsioonis on senise 17 liikme asemel nüüd 11 liiget. Küll aga hääletab Kalle Grünthal reeglina EKRE-ga sarnaselt.

Eesti 200-l on Züleyxa Izmailova välja viskamise tõttu fraktsioonis 14 liikme asemel 13 liiget.

Reformierakonnal oli pärast riigikogu valimisi parlamendifraktsioonis 37 inimest, siis pärast Maria Jufereva-Skuratovski lahkumist Keskerakonnast saavad nad arvestada 38 häälega.

Kõige rohkem inimesi on kaotanud Keskerakonna fraktsioon. Kui pärast riigikogu valimisi oli fraktsioonis 16 inimest, siis nüüd on neid kuus. Kuna aga Jüri Ratas lahkub riigikogust ja läheb tööle Euroopa Parlamenti, saab Ratase asendusliikme Vladimir Arhipovi näol Keskerakonna fraktsioon ühe inimese juurde – kokku seitse.

