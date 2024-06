Ka Alar Laneman lahkus EKRE-st

Laneman oli EKRE liige 27. märtsist 2019. Ta kandideeris viimatistel valimistel Pärnumaal, sai 1802 häält ja osutuks riigikogusse valituks.

Laneman on varasemalt avaldanud rahulolematust, et ta liigutati EKRE juhtide otsusel ja tema teadmata riigikaitsekomisjonist ära maaelukomisjoni.

"Kuidas ma saan ellu viia eesmärke valdkonnas, milleks mind erakonda kutsuti," ütles Laneman, kes oli aastatel 2002-2007 kaitseväe peastaabi ülem.

Pärast seda, kui EKRE juhatus viskas erakonnast välja Henn Põlluaasa, Jaak Valge ja Silver Kuusiku, on erakonnast välja astunud üle 250 liikme.

Teiste seas on lahkunud europarlamendi saadik Jaak Madison ja riigikogu liige Ants Frosch.

EKRE sai riigikogu valimistel 17 kohta. Kui Laneman lahkub lisaks erakonnale ka fraktsioonist, jääb sinna 12 saadikut. Varem on fraktsioonist lahkunud ka Kalle Grünthal, Henn Põlluaas, Jaak Valge ja Ants Frosch.

ERR-ile teadaolevalt kaalub fraktsioonist lahkumist ka Leo Kunnas, kes EKRE liige pole. Siis kahaneks EKRE fraktsioon 11-liikmeliseks.

EKRE aseesimees Mart Helme on ERR-ile öelnud, et tal ei ole ühestki lahkujast eriti kahju.

"Me purustasime kogu selle kallutatud jõudude poolt meile sisse sokutatud võrgustiku. Ja need, kes olid muiduvirisejad," ütles Helme kolmapäeval ERR-ile.

Ja lisas, et nii mõnigi EKRE fraktsiooni endine ja praegune liige võis täita paralleelseid ülesandeid.

ERR-i küsimusele, milliseid, vastas Helme: "Paralleelsed ülesanded on need, et kui me vaatame siin mõningate inimeste varasemaid taustasid, siis on selge, et neil on seoseid teatud eriteenistustega. /.../ Aga selge on see, et meil on mõned inimesed, kelle puhul otsustatakse, kas on kasulikum jätta nad siia vaiksete muttidena edasi või on kasulikum nad praegu võimalikult suure tormi ja skandaali tekitamiseks erakonnast ja fraktsioonist lahkuma soovitada."