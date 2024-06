Macron jääb alla nii parem- kui vasakpoolsele leerile

Marine Le Peni Rahvusrinne on küsitluste järgi Prantsusmaa erakorralistel valimistel haaramas suure hulga parlamendikohti. Ka vasakpoolne koalitsioon on edestamas president Macroni Renaissance parteid, mille toetus on üsna leige.

Turu-uuringute firma Elabe läbiviidud uuring näitas, et Rahvusrinne võib suurendama oma parlamendikohtade arvu praeguselt 88 kohalt 220-270 kohale. See ei ole kaugel 289 kohast, mis annaks absoluutse enamuse ja sunniks Macroni paluma Rahvusrindel moodustada temaga opositsioonis olev valitsus.

Võimu saavutamiseks üritavad Le Pen ja tema kampaaniajuht Jordan Bardella moodustada liitu lõheneva Vabariiklaste partei osadega, mis on Charles de Gaulle'i loodud konservatiivse liikumise pärija.

Macroni tsentristliku bloki ja Le Peni Rahvusrinde tõusu tõttu nõrgenenud Vabariiklaste juhtkond varises sel nädalal kokku pärast seda, kui selle juht Eric Ciotti teatas paktist Rahvusrindega, ilma kolleegidega konsulteerimata.

Parteiliikmed püüdsid Ciottit tagandada ja parteist välja visata, kuid ta keeldus lahkumast.

Ciotti ilmus neljapäeval tööle partei peakorterisse Pariisi kesklinnas ja teatas, et on alustanud õiguslikke samme enda väljaviskamise otsuse tühistamiseks.

Ciotti sõnul soovis tema partei rohujuure tasandil liitu Rahvusrindega. "Olen partei president, lähen oma kontorisse ja kõik," ütles Ciotti saabudes. "Minu kolleegid on reaalsusest irdunud, kui nad räägivad fašismi ohtudest."

Bardella sõnul toob Ciotti Rahvusrindesse kaasa kümneid vabariiklasi, sealhulgas praeguseid parlamendisaadikuid, kuid seni pole neist keegi esile kerkinud. Rahvusrinne valmistub tulevaseks valitsuseks, mis hõlmaks kogenud konservatiive väljaspool oma ridu. "Meie soov on moodustada rahvusliku ühtsuse valitsus," ütles Rahvusrinde pressiesindaja Laurent Jacobelli.

Teine murdepunkt konservatiivide ja endise paariapartei vahel tekkis, kui üks kahest Vabariiklaste ajutisest juhist, Francois-Xavier Bellamy, teatas, et hääletaks Rahvusrinde kandidaadi poolt, kui ainus teine valik oleks vasakpoolse koalitsiooni liige." Teen kõik, et takistada Alistamatu Prantsusmaa võimule pääsemist," ütles Bellamy.

Alistamatu Prantsusmaa ja selle 72-aastase liidri Jean-Luc Melenchoni juhitav vasakpoolne parlamendi opositsioon tekitab mõõduka Sotsialistliku partei seas rahutust.

Macron pilkas uut liitu kui ebanaturaalselt, baroklikku ja sündsusetut. Ta imestas, kuidas see suudab ühendada radikaalide toetuse Gazale, antisemitismi, vaenulikkuse EL-i ja NATO suhtes ning heakskiidu Putinile sotsialistide Euroopa- ja Ukraina-meelsete doktriinidega.

Elabe küsitlus näitas, et vasakpoolsel rindejoonel on 28 protsenti häältest, võrreldes 31 protsendiga Rahvusrindel ja 18 protsendiga Macroni Renaissanceil.

Peaminister Gabriel Attal kordas Macroni üleskutset sotsialistidele ja vabariiklastele loobuda äärmustest ja liituda tema tsentristidega uues demokraatlikult meelestatud parteide liidus. "Tsentristlik leer pakkus lootust ja heaolu, erinevalt vasak- ja paremäärmuslastest," ütles ta.

Tänu Macroni suurele ebapopulaarsusele on Attalist saanud Renaissance partei kampaania käilakuju.

Macroni võimalused taastada oma partei absoluutne enamus parlamendis on analüütikute sõnul väikesed. Presidendi peamine lootus on, et rahvuslik blokk esineb oodatust halvemini ning parlamenti saab piisavalt mõõdukaid, kellega uus valimisliit moodustada.