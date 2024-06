Nädalavahetusel tuleb ilm kuivem

Pühapäeval eemaldub kõrgrõhuala aeglaselt kirdesse. Baltimaades ja Soomes püsib ilm enamasti sajuta. Vaid Hiiumaal ja Saaremaal suureneb pärastlõunal hoovihma võimalus.

Kui laupäevane õhutemperatuur on veel jahe, siis pühapäevaks tõuseb õhusoe kuni 25 kraadini.

Öö vastu laupäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne keskööd sajab kohati hoovihma ja mitmel pool tekib udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur on 6 kuni 11, rannikul paiguti 14 kraadi.

Laupäeva hommik on selge ja sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, saartel puhub tuul lõunakaarest 2 kuni 7 m/s. Õhusoe jääb vahemikku 12 kuni 15 kraadi. Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on kuni 20 kraadi. Õhtu on vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub ida- ja kagutuul 1–5, saartel ja rannikul puhanguti kuni 9 m/s. Õhutemperatuur on 17 on 20 kraadi.

Pühapäev tuleb soe ja peamiselt sajuta, kohatist hoovihma võib sadada vaid saartel. Sooja on öösel 8 kuni 14, päeval 18 kuni 24 kraadi.

Esmaspäev toob taas sajupilvi, sadu on kohati tugev ja on ka äikest. Öine keskmine õhusoe on 14, päevane 20 kraadi. Teisipäeva öösel sajab Ida-Eestis mitmel pool hoovihma, kuid päev peaks tulema sajuta. Sooja on päeval kuni 25 kraadi. Kolmapäev tuleb taas sajusem.