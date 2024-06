Kõlvart loobus europarlamendi mandaadist

Euroopa Parlamendil mandaadi teeninud Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart rääkis erakonna volikogu istungil, et otsustas mitte minna europarlamenti.

Kõlvart ütles, et tunneb kohustust juhtida erakonda Eestist.

"Minu arvates see oleks [erakonna] reetmine," põhjendas Kõlvart enda otsust europarlamenti mitte minna. "Olen selle peale pikalt mõelnud, sest muidugi usaldus, mille meile andis valija, on ka kohustus ja vastutus."

Ta lisas, et isiklikult ei olnud see tema jaoks lihtne valik, kuna eurosaadiku positsioon on kõrge ja palk korralik. "Täna see ei saa olla prioriteediks," märkis ta.

Kõlvarti asemel läheb Brüsselisse erakonnas teise tulemuse teinud Jana Toom.

Erakonna esimees Mihhail Kõlvart kogus valimistel ligi 27 000 häält ja sai selle tulemusel mandaadi. Pikaaegne eurosaadik Jana Toom kogus aga valimistel ligi 14 000 häält ega saanud rahvalt mandaati.