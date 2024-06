Sünnijärgse lihashalvatusega lapsed ei pea enam välismaale ravile minema

Tserebraalne paralüüs on sünni eel või vahetult sünni järgselt tekkiv ajukahjustus, mida esineb enim enneaegsetel lastel. Haigus avaldub peamiselt füüsilise arengu häirena, mil lapse jalad on niivõrd spastilised, et see häirib tema kõnnakut ning raskematel juhtudel on laps kas ratastoolis või voodihaige. Aastas sünnib keskmiselt 10 000 lapsest 200 ajukahjustusega.

Kui varem saadeti lapsed Saksamaale ravile, siis alates üle-eelmise aasta suvest tehakse operatsioone Tallinna lastehaiglas.

"Perearstid, taastusraviarstid, kelle vaateväljas sellised lapsed on, tihtipeale stabiilselt, raskelt, krooniline seisund, mille kohta on varem teatud, et seda ravi ei olegi, nüüd on meil võimalik midagi rohkemat pakkuda," ütles neurokirurg Tarmo Areda.

Praeguseks on Eestis ravi saanud 19 last.

Kui Eestis seda haigust ravida ei saanud, oli laste Saksamaale ravile saatmine peredele kulukas ettevõtmine, sest maksma pidi nii reisi- kui ka elamiskulude eest.

Lähiriikides ravivõimalusi napib. "Me oleme nüüd omadega jõudnud arengus sinnamaale, et oleme valmis võtma ka välisriikidest lapsi ravile," ütles Areda.

Kaisa oli esimene laps Eestis, kes sai 2022. aastal lihaspingeid vähendava operatsiooni. Operatsioon viidi läbi Saksa konsultantide ja Eesti arstide koostöös.

"Eks kindlasti on kogu aeg lootust, et läheks ainult paremaks. Oleme käinud hästi palju lastehaiglas taastusravidel, kõnnirobotis. Võiks öelda, et aastatega läheb ikka natuke paremaks," ütles Kaisa ema Kaire.

Neuroloog Inga Talviku sõnul on Eestis nüüdseks kõik ravivõimalused spastilisuse jaoks olemas. Nende aastate jooksul on tulnud rohkem kogemust.

"Patsientidega, kellel on see lihastoonuse muutus, peab alati mõtlema, mis see tegelik põhjus on, kui palju seal võib olla geneetilisi haigusi, aga tänu sellele, et meil on geneetilised uuringud väga kõrgel tasemel, siis ma arvan, et meil ka need leiame üles," rääkis Talvik.