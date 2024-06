Pühapäeval sajab kohati hoovihma

Pühapäev on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma.

Pühapäeva öösel on Eestis pilvisus vahelduv ning saartel sajab kohati hoovihma. Paiguti võib tekkida udu. Puhub kagu- ja idatuul 1 kuni 6, saartel kuni 9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 13 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning saartel on kohati hoovihma oodata. Puhub valdavalt kagutuul 1 kuni 7, saartel ja rannikul kuni 9, iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Päeval on pilvisus vahelduv ning saartel võib hooti ikka vihma sadada. Tuul puhub kagust ja idast 2 kuni 8 meetrit sekundis. Termomeetrinäit tõuseb, jäädes 18 ja 24 kraadi vahele.

Õhtul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Veidi pilvisem on ikka saartel, kus paiguti ka hoovihma võib tulla. Puhub nõrk idakaare tuul ning sooja on oodata 20 kuni 24, saartel ja rannikul kohati kuni 18 kraadi.

Uus nädal algab sombuselt. Esmaspäeval sajab kohati intensiivset hoovihma, sähvib äike ning võib ka rahet tulla. Teisipäeval on pilvisus juba vahelduv ning hoovihma on oodata vaid kohati. Sooja on nädala alguses keskmiselt 23 kraadi.

Kolmapäeva hommikupoolikul on taevas taas muutlik, hooti sajab vihma ning on äikeseoht. Keskmine temperatuur jääb 20 kraadi juurde. Neljapäevaks taevas selgineb ning päev tuleb sajuta ja soe.