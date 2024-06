Oluline pühapäeval, 16. juunil kell 12.00:

- Ukraina rahu tippkohtumise keskmes on tuumahirmud;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1160 sõdurit

- USA on kulutanud Ukraina sõjaliseks abistamiseks üle 50 miljardi;

- Ukrainas käisid kõige ägedamad lahingud Pokrovske suunal.

Ukraina rahu tippkohtumise keskmes on tuumahirmud

Šveitsi Bürgenstocki kuurorti on kogunenud kahepäevasele Ukraina rahu tippkohtumisele üle 90 riigi esindajad, et püüda leida lahendus suurimale Euroopa konfliktile pärast Teist maailmasõda. Tippkohtumine keskendub pühapäeval toiduga kindustatusele, tuumakatastroofi vältimisele ja Venemaale viidud Ukraina laste tagasitoomisele.

Laupäeval kinnitasid liidrid ühiselt Ukrainale toetust ning president Volodõmõr Zelenski avaldas lootust saada rahvusvaheline kokkulepe sõja lõpetamise ettepanekule, mis siis Moskvale esitada.

"Me peame koos otsustama, mida õiglane rahu maailma jaoks tähendab ja kuidas seda kestval viisil saavutada," ütles Zelenski. "Seejärel edastatakse see Venemaa esindajatele."

Ta avaldas lootust, et tippkohtumisel, kuhu Venemaad ei kutsutud, luuakse alus sellisele rahule. Zelenski ei öelnud, kas ta on valmis otse läbi rääkima Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, kes esitas tippkohtumise eelõhtul oma tingimused konflikti lõpetamiseks.

Putin nõudis reedel, et Ukraina viiks oma väed riigi lõuna- ja idaosast välja ning loobuks ambitsioonidest ühineda NATO-ga. Tippkohtumisel lükati Putini nõudmised tagasi.

Kõnelustel keskendutakse Zelenski 2022. aasta lõpus esitatud rahuplaani nendele valdkondadele, milles ollakse ühel meelel, ning Ukraina sõda käsitlevatele ÜRO resolutsioonidele. Eesmärk on leida tee kestva rahu poole rahvusvahelise õiguse ja ÜRO harta põhjal, leppida kokku võimalikus raamistikus selle saavutamiseks ja plaanis, kuidas pooled tulevikus rahuprotsessis kokku viia.

Pühapäeval jagunetakse töörühmadesse, mis käsitlevad tuumaohutust, meresõiduvabadust Mustal merel, toiduga kindlustatust ning humanitaarküsimusi.

Humanitaarsessioonidel arutatakse sõjavangide, tsiviilisikutest vangide, interneeritute ja kadunud inimeste saatust. Kõneldakse ka okupeeritud Ukrainast Venemaale viidud laste tagasitoomise võimalustest.

"Umbes 20 000 Ukraina last on oma peredelt, kogukondadelt ja riigilt sisuliselt röövitud. Seda on kohutav öelda, aga kuidas saab maailm sellele selja keerata?" päris Iiri peaminister Simon Harris ajakirjanikega kõneldes. "Millal sai vastuvõetavaks, et lapsed on sõjarelvad? See on üdini ebaseaduslik ja moraalselt eemaletõukav. See on laste varastamine ja on aeg, et rahvusvaheline kogukond midagi ette võtaks, ja mina igatahes kavatsen seda teha."

Iirimaa arutab Venemaale viidud laste küsimust koos 27 riigi esindajatega.

Toiduga kindlustatuse paneel uurib põllumajandustootmise ja ekspordi kahanemist, mis avaldab Ukraina kõrval mõju ka paljudele teistele riikidele, sest Ukraina on olnud üks maailma suuremaid teraviljatootjaid. Selles töörühmas on 30 riiki eri maailma paigust. Teemaga liitub laevaliiklus Mustal merel.

"Mustal merel vaba ja ohutu laevatamise tagamine mitte ainult ei suurenda paljude madala sissetulekuga riikide toiduga kindlustatust, vaid taastab ka stabiilsuse piirkonnas," ütles Šveits.

Tuumaohutuse töörühm keskendub Ukraina tuumaelektrijaamade, eriti Zaporižžja ebakindlale olukorrale, ehkki kõigi tuumajaama reaktorite töö on aprilli keskpaigast alates peatatud. Püütakse leida võimalusi vähendada rikkest või rünnakust põhjustatud tuumakatastroofi ohtu.

"Ma olen valmis osalema tuumaohutuse diskussioonis, sest see on tõepoolest meie julgeolekule suur oht," ütles Leedu president Gitanas Nauseda.

Tuumaohutuse diskussioonidest võtab osa 30 riiki.

Mõtted liiguvad juba ka järgmisele tippkohtumisele, siis tahab Ukraina esitada Venemaale rahvusvahelisel kokkuleppel sündinud rahuplaani.

USA on kulutanud Ukraina sõjaliseks abistamiseks üle 50 miljardi

Alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris on USA kulutanud Ukraina sõjalise abi tarvis juba 51,2 miljardit dollarit, vahendas portaal Unian pühapäeval Business Insiderit.

Kui võtta arvesse ka aastaid pärast Venemaa esimest sissetungi Ukrainasse 2014. aastal, tõuseb see summa 54 miljardi dollarini.

Alates 2022. aastast on Ukraina saanud Ühendriikidelt üle nelja miljoni mürsu, 400 miljonit ühikut käsitulirelvade laskemoona ja granaate, sadu moodsaid raketisüsteeme, tanke, soomusmasinaid, suurtükke, patrullkaatreid, elektroonilise sõjapidamise vahendeid ja muud sellist.

Väljaanne pani USA välisministeeriumi koostatud nimekirja põhjal kokku pakutava abi loetelu.

Ukrainas käisid kõige ägedamad lahingud Pokrovske suunal

Ukraina rindel toimus laupäeval kella 22 seisuga 91 lahingkokkupõrget ja kõige kuumem oli olukord Donetski oblastis Pokrovske suunal, samal ajal kui Vremivkas vaenlase aktiivsus kolmekordistus.

"Päeva algusest on kokkupõrgete arv Pokrovske suunal tõusnud 33-ni. Vaenlane on endiselt kõige aktiivsem Otšeretõne piirkonnas, kaitsevägi on tõrjunud juba 25 agressori rünnakut, kaheksa lahingut veel jätkuvad," märkis peastaap.

Esialgsetel andmetel kaotasid okupandid sellel suunal ööpäevaga 232 inimest, neist 86 surnuna. Samuti hävis üks soomuk, kaks miinipildujat ja viis autot. Kannatada sai ka kolm venelaste suurtükki.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1160 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 526 310 (võrdlus eelmise päevaga +1160);

- tankid 7956 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 15 269 (+6);

- suurtükisüsteemid 13 913 (+58);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1104 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 853 (+0);

- lennukid 359 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 159 (+11);

- tiibraketid 2296 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 18 967 (+56);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2325 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.