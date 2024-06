Oluline pühapäeval, 16. juunil kell 6.33:

- USA on kulutanud Ukraina sõjaliseks abistamiseks üle 50 miljardi;

- Ukrainas käisid kõige ägedamad lahingud Pokrovske suunal.

USA on kulutanud Ukraina sõjaliseks abistamiseks üle 50 miljardi

Alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris on USA kulutanud Ukraina sõjalise abi tarvis juba 51,2 miljardit dollarit, vahendas portaal Unian pühapäeval Business Insiderit.

Kui võtta arvesse ka aastaid pärast Venemaa esimest sissetungi Ukrainasse 2014. aastal, tõuseb see summa 54 miljardi dollarini.

Alates 2022. aastast on Ukraina saanud Ühendriikidelt üle nelja miljoni mürsu, 400 miljonit ühikut käsitulirelvade laskemoona ja granaate, sadu moodsaid raketisüsteeme, tanke, soomusmasinaid, suurtükke, patrullkaatreid, elektroonilise sõjapidamise vahendeid ja muud sellist.

Väljaanne pani USA välisministeeriumi koostatud nimekirja põhjal kokku pakutava abi loetelu.

Ukrainas käisid kõige ägedamad lahingud Pokrovske suunal

Ukraina rindel toimus laupäeval kella 22 seisuga 91 lahingkokkupõrget ja kõige kuumem oli olukord Donetski oblastis Pokrovske suunal, samal ajal kui Vremivkas vaenlase aktiivsus kolmekordistus.

"Päeva algusest on kokkupõrgete arv Pokrovske suunal tõusnud 33-ni. Vaenlane on endiselt kõige aktiivsem Otšeretõne piirkonnas, kaitsevägi on tõrjunud juba 25 agressori rünnakut, kaheksa lahingut veel jätkuvad," märkis peastaap.

Esialgsetel andmetel kaotasid okupandid sellel suunal ööpäevaga 232 inimest, neist 86 surnuna. Samuti hävis üks soomuk, kaks miinipildujat ja viis autot. Kannatada sai ka kolm venelaste suurtükki.