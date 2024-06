Võrdsusvolinik: soodushind ei tohi sõltuda kliendi soost

Ettevõtjal on vabadus läbi viia erinevaid sooduskampaaniaid, aga nad ei tohi tooteid kliendi soost sõltuvalt erinevalt hinnastada, ütles soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Christian Veske.

Võrdõigusvoliniku poole pöördus inimene, kes tahtis teada, kas kaupade ja teenuste soopõhised allahindlused on sooliselt diskrimineerivad. Ta tõi näiteks olukorra, kus kinnisvaraettevõtja pakub kampaania korras naistele

kortereid viis protsenti odavamalt.

Volinik ütles, et Eestis kehtib soolise diskrimineerimise keeld kõigis ühiskonnaelu valdkondades, välja arvatud juhul, kui tegemist on ajutise soolist võrdõiguslikkust edendavate erimeetmetega. Need peavad aga olema sobivad, vajalikud ja mõõdukad ning põhinema analüüsil.

"Kui kaupade ja teenuste pakkumisel tehtava soodustuse ainuke eesmärk on äriline, ei ole tegu õigustatud eesmärgiga. Seega, kui sooduskampaanial puudub otsene ebavõrdset kohtlemist vähendav või muu õiguslik eesmärk ning selle ainuke siht on äriline, on tegu sooliselt diskrimineeriva praktikaga," sõnas Veske.

Kampaania lühike kestvus ja väike ulatus ei ole tema sõnul argumendid, mis võimaldaks erandit kehtestada.

Veske lisas, et võrdse kohtlemise põhimõte ei tähenda, et kaubad ja teenused peaksid alati olema meestele ja naistele kättesaadavad ühtemoodi. Küll ei tohi neid pakkuda ühele sugupoolele soodsamalt.

Näiteks on võrdse kohtlemise põhimõttega kooskõlas olukord, kus pood müüb ainult meestele suunatud rõivaid, aga ei piira naiste ligipääsu selle poe kaubale muu hulgas ka erineva hinna kehtestamise kaudu.