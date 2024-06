Detroiti eeslinna veepargis sai tulistamises viga üheksa inimest

USA-s Detroiti eeslinnas avas mees laupäeval tule veepargis, kuhu pered olid kogunenud suvekuumusest leevendust otsima, ning haavas üheksat inimest, nende seas kaht väikest last.

Kuuli pähe saanud kaheksa-aastane poiss on kriitilises seisundis, ütles Oaklandi maakonna šerif Mike Bouchard laupäeva õhtul. Kriitilises seisundis on ka poisi ema, kes sai haavata kõhtu ja jalga. Poisi nelja-aastane vend on jalahaavaga stabiilses seisundis.

Ametivõimud teatasid esialgu kümnest Rochester Hillsis haavata saanud inimesest, kuid parandasid kannatanute arvu haiglate andmete põhjal üheksale. Ülejäänud kuus haavatut on kõik vähemalt 30-aastased ja stabiilses seisundis, ütles Bouchard. Nende seas on 78-aastane abielupaar.

Tulistamine leidis aset pisut pärast kella viit õhtul. Bouchardi sõnul sõitis tulistaja autoga veepargi juurde, sisenes ja tegi vähemalt 28 lasku, peatudes mitu korda, et relva laadida. Bouchardi arvates tulistas mees suvaliselt.

Tekkis kaos, inimesed kukkusid, said pihta ja püüdsid põgeneda, kirjeldas šerif.

"Tulistajal ei paistunud kiiret olevat. Ta kõndis rahulikult auto juurde tagasi," ütles ta.

Politsei jõudis mehe autole jälile, see leiti tema kodumaja eest. Mehega üritati kontakti saada, kuid see ei õnnestunud. Seejärel saadeti majja droon, politsei sisenes ja leidis kahtlustatava surnuna.

Majast leiti veel üks relv ja šerifi sõnul on võimalik, et kahtlusaluse kiire tabamisega hoiti ära teine veretöö.

Mees ei elanud Rochester Hillsis ja uurijad ei oska veel arvata, miks ta just sinna tulistama läks. Kahtlusaluse nime ei ole avaldatud, kuid Bouchard kirjeldas teda kui 42-aastast valget meest, kes elas koos emaga.

Tulistamine leidis aset Rochesteri koolide suvevaheaja esimese nädala lõpus.