Helme kongressi eel: uut EKRE-st peavoolulikumat erakonda pole Eestil vaja

Uue erakonna loomise plaaniga välja tulnud endiste EKRE liikmete soov oli ka EKRE-t peavoolu pöörata ja pigem Isamaa-sarnaseks muuta, kuid selliseid erakondi on Eestis juba praegu ja veel üht juurde vaevalt et on vaja, ütles EKRE esimees Martin Helme Jõhvis erakonna pühapäeval toimuva kongressi eel.

Helme rääkis ERR-ile, et nüüdne kongress on kindlasti ebatavaline, sest sellist raputust pole enne ühtki varasemat kongressi olnud ja see paneb surve peale ka organisatoorsele poolele.

"Meil astub ju inimesi välja ja kui inimene ei ole enam liige, ei saa ta enam olla delegaat, mistõttu on meil kuni viimase minutini puhast bürokraatlikku poolt vaja korraldada," lausus ta.

Helme lisas, et kui meediapildist võib jääda mulje, nagu oleks erakonnas kõik väga halvasti, siis talle meilitsi, telefonitsi ja sotsiaalmeedia kaudu laekunud tagasiside näitab vastupidist.

"Enam-vähem üks kümnele on inimesi, kes kritiseerivad, ja üheksa kümnendikku on selliseid, kes ütlevad, et õige – kes ei oska, ei saa, ei taha meie erakonnaga koos jätkata, [nendega] ei olegi võimalik koos jätkata ja siit edasi läheme tugevamana," sõnas EKRE juht.

Erakonnast lahkunute ja sealt välja visatute laupäeval tehtud otsuse kohta luua uus erakond ütles Helme, et erakonna ehitamine ei ole lihtne tegevus.

"Lihtsalt niisama erakonda luua, sellepärast, et tuli hea mõte, võib ju proovida, aga see ei ole nii lihtne," sõnas ta. "Mis nüüd puudutab seda nii-öelda poliitilist maastikku, siis tuleb endale aru anda, mis oli see programm, millega nad üritasid ju ka meie parteid pöörata ja see programm oli, ütleme siis, peavoolustumine, olla pigem sarnane Isamaale, rääkida ilusat juttu, aga jumala eest mitte kunagi teha asju, mis kedagi võiks pahandada või vihastada."

Helme märkis, et selliseid erakondi Eestis juba on ja ta ei tea, kellele on vaja, et üks veel juurde loodaks või milline oleks selle turunišš, et EKRE-st lahjemat koopiat teha.

"Originaal on alati parem kui koopia," lisas ta.

Küsimusele, kas ta on juhtunuga seoses mõelnud, kus ta ise võis vigu teha, vastas Helme, et erakond on alati huvitatud tegusatest ja töökatest inimestest ja kui ta nüüd näeb raevukust ja vaenulikkust, mis osast pikka aega liikmeks olnud inimestest välja prahvatab, siis teda üllatab, kust see tuleb ja millest see on tingitud.

"Mul ei ole paremat seletust sellele, kui et tegelikult on juba pikka aega tahetud olla mingisuguses teistsuguses erakonnas kui see, mis meie oma on, ja seda on enda sees nii-öelda maha surutud ja nüüd lastakse see valla," lausus Helme.

Ta pidas positiivseks, et pärast lahkumisi kaob erakonnas ära juba pikka aega kestnud intensiivne vastutöötamine, mis küll ei paistud välja, ja nüüd on EKRE kindlasti Eesti kõige üksmeelsem ja jõulisem partei.