EKRE-st lahkus ka Paul Puustusmaa

"Head sõbrad. Ma ei saa kahjuks enam jätkata EKRE ridades.

Ma tean, et see võib panna imestama, sest olen samuti olnud tegev EKRE sünni juures, selle erakonnaga olnud koos aastast 2012 ja konservatiivsus on mul geenides. Paraku näen selgelt, et praeguse juhtimise all on devalveerinud EKRE juhtkond erakonda, diskrediteerinud konservatiivset agendat ja alavääristanud erakonna liikmeid. Jätkata sellise juhtimise all on alavääristav ka minule," kirjutas Puustusmaa sotsiaalmeedias.

"EKRE on muutunud poliitiliselt jõuetuks seltskonnaks, kellel pole perspektiivi erakonnana, eksisteeriva sisekorralduse puhul. Samadel põhjustel pole temast kasu eesti ühiskonnale, rahvale. Ta ei ole suuteline esindama konservatiivse rahva huve Eestis. Vähemalt senise erakonna juhtimisestiili kaudu, seniste juhtidega," lisas ta.

EKRE kongressi kohta ütles ta, et see ei muuda midagi ning EKRE organitel pole mingit tähendust. "Ei volikogul, ei keskjuhatusel. Nad on formaalsed," sõnas Puustusmaa.

Pärast seda, kui EKRE juhatus viskas erakonnast välja Henn Põlluaasa, Jaak Valge ja Silver Kuusiku, on erakonnast välja astunud üle 270 liikme. Teiste seas on lahkunud europarlamendi saadik Jaak Madison ja riigikogu liikmed Ants Frosch ning Alar Laneman. Erakonda mitte kuulunud riigikogu liige Leo Kunnas lahkus EKRE fraktsioonist.