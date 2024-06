Eesti politsei annetas Ukrainale 31 autot

16 Škoda Octaviat ja 15 Volkswagen Tiguani asusid Tallinnast teele reedel. Kahe päevaga tuli läbida umbes 1300 kilomeetrit. Tagasi sõidavad Eesti politseinikud juba bussiga. Enne teele asumist ütles PPA peadirektor Egert Belitšev, et Ukraina kolleegid peavad siiani kasutama palju nõukogude sõidukeid. Auto on aga mundrimehele tihti teine kodu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ukraina politsei käib esimesena nendel aladel, mis on vaenlase käest vabastatud. Peab tegutsema alal, kus vabalt võib veel olla vastutöötajaid, diversante. Iga uks võib plahvatada. Miks me viime ise need sõidukid Ukrainasse - just sellel põhjusel, et need jõuaks päriselt Ukraina politsei kätte. Me anname need üle Ukraina politseile. Me teame, et neid kasutatakse politsei sõidukitena," rääkis Belitšev.

Eesti vabatahtlike organisatsioonid on sõja algusest alates viinud Ukrainasse erinevaid sõidukeid - maastureid, esmaabimasinaid ja autosaunu.

Näiteks United Delivery Missions on viinud Ukrainasse 250 autot. See ühing koosneb valdavalt ettevõtjatest. Side Ukrainaga ongi saanud alguse ärisuhetest. Enamik autodest on pärit Eestist, kuid ka näiteks Soomest ja Saksamaalt.

"Meil on olemas väike meeskond tehnika entusiastidest, kes kõik kontrollib üle, vajadusel parandab. Umbes ühe sõiduki, mida meie saadame, eelarve koos korrastamise, värvimise, testimisega on 5000-6000 eurot," ütles United Delivery Mission MTÜ vabatahtlik Riivo Anton.

Kõige nõutavamad olevat lahtised maasturid ja neliveoga kaubikud. Annetuste hulk on petuskeemide ilmsikstuleku järel vähenenud, ütlevad vabatahtlikud.