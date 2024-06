Soojem õhk toob äikesevihma, tulla võib ka rahet

Eelolev öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub valdavalt idakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 18, Kirde-Eestis kohati kuni 10° kraadi.

Hommik on vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma. Tuul puhub valdavalt idakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 20 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Sajab hoovihma, on äikest, kohati on sadu tugev ja sekka võib tulla rahet. Puhub valdavalt idakaare, saartel muutliku suunaga tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 20 kuni 26, rannikul ja sajupilvede all kohati kuni 17 kraadi.

Õhtul on saartel ja läänerannikul pilvi hõredalt, mandri sisealadel rohkem ning paljudes kohtades sajab hoovihma ja on äikest. Võimalik on rahe. Valdav tuul on muutlik ja üsna nõrk, äikese ajal puhanguline. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.