Oluline esmaspäeval, 17. juunil kell 9.23:

- Ukraina terviklikkust toetasid kõik rahutippkohtumisel osalenud riigid;

- Harkivi oblastis käivad Vovtšanski linna pärast lahingud;

- Ukraina kindrali sõnul on USA relvad hakanud rindejoonele jõudma.

Droonid ründasid Venemaa suurimat terasetehast

Droonid ründasid Venemaal Lipetski oblastis asuvat Novolipetski terasetehast, piirkonnas oli kuulda plahvatusi ning õhuhäiresireene.

Lipetski oblasti kuberner Vassili Artamov väitis, et Vene väed tulistasid piirkonnas alla neli drooni. Kohalikud elanikud teatasid samas, et piirkonnas oli kuulda plahvatusi ning pealtnägijate sõnul tõusis ka kohalikust traktoritehasest suitsu, vahendas Ukrainska Pravda.

Lipetski oblastis paiknev terasekombinaat asub Ukraina piirist ligi 400 kilomeetri kaugusel. Tehas annab 18 protsenti kogu Venemaa terasetoodangust.

Ukraina terviklikkust toetasid kõik rahutippkohtumisel osalenud riigid

Kõik rahutippkohtumisel osalejad toetasid Ukraina territoriaalset terviklikkust, sõnas pühapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Tippkohtumisel vastu võetud kommünikee peegeldab täielikult meie kavatsusi ja jääb allakirjutamiseks avatuks igale ÜRO põhikirja austavale riigile," ütles Zelenski.

Ukraina president tänas kõiki ülemaailmsel rahutippkohtumisel osalejaid koos esimeste sammude tegemise eest rahu suunas. Zelenski tõi välja , et tippkohtumisel osales 101 riiki ja rahvusvahelist organisatsiooni.

President toonitas, et kõik tippkohtumisel osalejad on toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust.

"Sest ilma territoriaalse terviklikkuseta ei ole püsivat rahu," tõdes riigipea.

Harkivi oblastis käivad Vovtšanski linna pärast lahingud

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Harkivi oblastis asuvas Vovtšanskis käivad endiselt lahingud. Vene sõjablogijad väitsid, et Ukraina väed korraldasid linnas vasturünnaku. Üks Vene blogija väitis veel, et Harkivi rindele on toodud ka Vene õhudessantväelased (VDV).

Vene väed jätkavad ka Kupjanski-Kreminna liinil asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Üks Vene blogija väitis, et Vene väed liikusid Kupjanski lähistel ligi kaks kilomeetrit edasi. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Kohalik Ukraina üksus teatas, et riigi väed liikusid Serebrjanske metsaalal (Kreminnast edelas) ühe kilomeetri võrra edasi.

Ka Tšassiv Jari suunal jätkavad Vene väed Ukraina positsioonide ründamist, kuid pole veel edasi liikunud. Üks Vene blogija väitis, et Vene väed liikusid edasi Bohdanivka lähistel (Tšassiv Jarist kirdes). Nende väidete toetuseks pole olemas geolokatsiooniga kaadreid. Ukraina peastaap teatas samas, et riigi väed lõid tagasi mitu Vene vägede rünnakut. Peastaabi teatel üritasid Vene väed edasi liikuda Ivanivkse ja Tšassiv Jarist kagus asuva Kliššivka lähistel.

Ukraina kindrali sõnul on USA relvad hakanud rindejoonele jõudma

Ühendriikide lubatud relvad on hakanud rindejoonele jõudma, kuid sellest ei piisa, et Vene sissetungijad kohe tagasi tõrjuda, ütles väljaandele The Telegraph Ukraina asekaitseminister kindralleitnant Ivan Havriljuk.

"Suurtükimürsud on juba saabunud, kuid suurem osa varustusest ja laskemoonast on veel teel. Laevade laadimine võtab aega, mis seejärel peavad ületama Atlandi ookeani. Aga me juba näeme tulemusi," kinnitas kindral.

Sõjaväelase hinnangul on Vene okupatsioonivägede suurtükiväe eelist mürskude arvus juba vähendatud seitsmelt viiele.

"Varude lisandudes see vahe väheneb veelgi," lisas Havriljuk.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 527 390 (võrdlus eelmise päevaga +1080);

- tankid 7958 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 15 287 (+18);

- suurtükisüsteemid 13 927 (+14);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1104 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 853 (+0);

- lennukid 359 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 167 (+8);

- tiibraketid 2296 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 18 991 (+24);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2337 (+12).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.