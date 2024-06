Putin külastab sel nädalal Põhja-Koread

Põhja-Korea liider Kim Jong Un esitas Putinile kutse eelmisel septembril Venemaa Kaug-Itta tehtud visiidi ajal. Putin pole külastanud Pjongjangi alates 2000. aasta juulist, vahendas Reuters.

"Korea Rahvademokraatliku Vabariigi riigiasjade juhi Kim Jong Uni kutsel teeb Vladimir Putin 18.–19. juunil sõbraliku riigivisiidi Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki," teatas Kreml.

Teates lisati, et Pärast Põhja-Koread külastab Putin 19.–20. juunil Vietnamit.

Venemaa on sõja algusest Ukrainas avalikult demonstreerinud oma suhteid Põhja-Koreaga, mis on põhjustanud Moskva ja Lääne suhetes viimase 60 aasta suurima kriisi.

Ameerika Ühendriigid ja nende liitlased väidavad, et Põhja-Korea on tarninud Venemaale Ukrainas võitlemiseks relvi, Pjongjang on need väited tagasi lükanud kui lääne propaganda.