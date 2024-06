Moskvas sai üle 120 inimese toidumürgituse

Moskvas on arstide poole pöördunud mürgistusnähtude ja botulismikahtlusega üle 120 inimese, neist veerand on reanimatsioonis.

"Olukord seoses kodanike mürgistusnähtude ja võimaliku botulismiga on linna terviseameti ja meditsiiniasutuste kontrolli all. Hetkel on raskes seisundis 55 inimest, neist 30 reanimatsioonis. Tänu õigeaegsele arstiabile ei ole nende patsientide elu ohus," ütles Moskva sotsiaalvaldkonna aselinnapea Anastassija Rakova esmaspäeval.

Aselinnapea sõnul on arstide poole pöördunud 121 inimest.

"Need on patsiendid, kellel on mürgistusnähud. Kõigile neile tehakse selleks kohaldatud haigla osakonnas läbivaatus, mis on vajalik nende seisundi dünaamika jälgimiseks ja kvaliteetse arstiabi osutamiseks," rääkis Rakova.

Aselinnapea kinnitusel on võimalikud mürgituse põhjustanud tooted kindlaks tehtud ja nende levitamine peatatud.

Venemaa uurimiskomitee andmetel hakkasid Moskva elanikud toidumürgituse tunnustega massiliselt haiglasse pöörduma reedel, 14. juunil. Peagi selgus, et kõik patsiendid oli tellinud söögi toidukulleriettevõtte "Köök naabruses" (Kuhnja v raione") kaudu. Hetkel on see oma tegevuse peatanud.

Kontrolli tulemuste põhjal esitas Vene tarbijakaitseamet ka täpsema nimekirja, milliseid ettevõtete Lokalkitchen LLC ja Gastroport LLC tooteid süüa ei tasu.

Venemaa uurimiskomitee algatas ka massimürgituse asjus kriminaalasja, tuginedes kriminaalkoodeksi paragrahvile 238, mis käsitleb ohutusnõuetele mittevastavate teenuste osutamist.

Botulism on bakteri Clostridium botulinum toksiinidest põhjustatud haigus, mida iseloomustab tõsine närvisüsteemi kahjustus. Haigustekitaja, anaeroobne bakter Clostridium botulinum on looduses laialt levinud ja selle püsielupaik on mullas. Bakter eritab mürkainet – botuliini, mis põhjustab lihashalvatusega kulgeva väga raske haiguse. Toiduga leviva botulismi suremusnäitajad jäävad 5–20 protsendi vahele.