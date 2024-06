ERR USA-s: Yale'i ülikool plaanib Balti uuringute programmi laiendada

Baltimaade uuringutele keskenduvat programmi on Yale'i ülikooli juures läbi viidud juba 15 aastat. Viimastel õppeaastatel on laiendatud aga koostööd nii Eesti, Läti kui ka Leedu teadlaste ja üliõpilastega.

"Kui ütleksin, et kümme aastat tagasi Baltimaad olid nagu nurgas, hoone nurgas, toa nurgas, siis praegu on see keskmisel positsioonil," ütles Yale'i ülikooli Balti uuringute koordinaator Bradley Woodworth, kelle hinnangul on Ukrianas käiv sõda suurendanud USA tudengite ja teadlaste huvi Balti piirkonna vastu.

"Seda kindlasti, sest inimesed teavad, kui tähtsal positsioonil nii territoriaalselt kui ka poliitiliselt on Baltimaad. Me kavatseme laiendada meie tööd, mitte ainult üldiselt konverentse pidada, vaid ka töötada julgeolekuga seotud institutsioonide ja teadlastega," rääkis Woodworth.

Nädalavahetusel Yale'i ülikoolis toimunud konverents "The Baltic Way" on vaid üks näide USA ja Baltikumi teadlaste koostööst ning lähiaastatel on oodata sidemete tihenemist veelgi.

"Meie üliõpilasi ja teaduskonda tõmbab selle regiooni uurimise suunas. Praegu paljuski geopoliitilistel põhjustel, kuid see on alati olnud meie Euroopa õppenõukogu üks prioriteetidest. Viimastel aastatel on meil olnud võimalus suurendada ka personali ja oleme saanud ka toetuse juhtkonnalt, et oma tegevust laiendada," rääkis Yale'i ülikooli partnerlussuhete juht Asia Neupane.

Yale'i ülikoolis tegutsev Balti uuringute programm omab suurt mõju ka väljaspool akadeemilist maailma.

"Meile on oluline, et USA valitsus, tehes poliitikat, mis mõjutavad Eestit ja laiemalt Balti riike, teeb neid otsuseid informatsiooni ja analüüsi põhjal, mis on kvaliteetne. Siin saavad regulaarselt kokku inimesed, kes on oma südameasjaks valinud Balti riikide ja sealhulgas konkreetsemalt Eesti ajaloo, ühiskonna, majanduse, julgeoleku vajaduste uurimise ja kes selle teadusliku koostöö baasil saavadki ühel hetkel anda nõu USA valitsusele," rääkis Eesti suursaadik USA-s Kristjan Prikk.