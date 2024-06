Riigijuhid on EL-i juhtkohtade üle konsensuse leidmise suhtes optimistlikud

Tõenäoliselt otsustatakse, et Euroopa Komisjoni juhina jätkab praegune president, konservatiivset Euroopa Rahvaparteid esindav Ursula von der Leyen. Kõige tõenäolisem Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja on Portugali sotsialistist poliitik Antonio Costa.

Euroopa Liidu välispoliitika kõrgeks esindajaks prognoositakse Kaja Kallast, kellel on teiste kandidaatidega võrreldes kolm trumpi: ta on naine, ta on Ida-Euroopast ning ta esindab liberaalset Uueneva Euroopa parlamendirühma.

Tavakohaselt saab ühe kõrge ametikoha iga suurem parlamendirühm.

"Olen üsna kindel, et oleme võimelised jõudma kokkuleppele poliitiliste perekondade ja Euroopa riikide vahel lühima võimaliku aja jooksul. Meil on ettepanekud selleks, keda nimetada järgmiseks Komisjoni presidendiks, mis saab Euroopa Ülemkogust, kes saab selle presidendiks ning mida me otsustame teha kõrge välisesindajaga ja nii edasi. On oluline, et see otsus tehtaks kiirelt, sest elame keerulistel aegadel ning peame teadma, mis järgmiseks Euroopast saab," rääkis Saksamaa kantsler Olaf Scholz.

"Ilmselgelt on küsimusi kogu paketi kohta. Seepärast ma ei ootagi täna – formaalselt me ei saagi otsustada, aga arvan, et ka sellelt mitteametlikult kohtumiselt ootan konsensust. Ametlik otsus tuleb järgmisel nädalal. Ilmselgelt kogu pakett on arutlusel, aga kui näen neid nimesid, siis pean ütlema, et tekkiv konsensus tundub mulle positiivne," ütles Hollandi peaminister Mark Rutte.