Pärnu Koidula park läbis põhjaliku uuenduse

Koidula pargi asemel oli veel 1925. aastal vallikraav. Samal aastal otsustas tollane linnavalitsus selle kinni ajada ning selle asemele pargi rajada. Park avati neli aastat hiljem ning selle krooniks sai Lydia Koidula monument, mis oli Amandus Adamsoni viimane töö.

Parki on läbi aastate korduvalt renoveeritud, viimati 1998. aastal. Nii suures mahus nagu sellel aastal, ei ole seda varem tehtud. Kõnniteed on asendatud uue betoonkiviga, uuendatud on lillepeenrad ning bassein purskkaevuga.

"Natukene on veel teha ka järgmisel aastal, kui me uuendame Brackmani pargi poolt. See park on saanud uue vormi, võimalikult palju on jäetud sellisena nagu see park 95 aastat tagasi rajati, säilitades ajaloolise ja loodusliku terviklikkuse – see oli pargi renoveerijate eesmärk. Koidula park Pärnu kesklinnas on kindel maamärk, mis jääb püsima," ütles linnapea Romek Kosenkranius.

Tööde maksumuseks kujunes 176 000 eurot.