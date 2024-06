Ilm püsib muutlik

Käesoleva nädala ilm on muutlik.

Teisipäeva öö on Lääne-Eesti saartel ja rannikul vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Mandril on pilvisem. Mitmel pool sajab hoovihma, võib äikest olla. Kohati on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 17, Lääne-Eesti saartel kuni 9 kraadi.

Hommik on Lääne- ja Kesk-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Ida-Eestis on pilvisem ning kohati sajab hoovihma. Mõnel pool püsib udu. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 25, rannikul kohati kuni 17 kraadi.

Õhtul on pilvi vähe ja ilm sajuta. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 22 kraadi.

Kolmapäeva öö on peamiselt sajuta, päev on mitmel pool hoovihma ja äikesega. Tihedam sadu levib suurema tõenäosusega üle Lõuna- ja Ida-Eesti. Öösel on sooja 11 kuni 15, päeval 15 kuni 21 kraadi.

Neljapäeval lääne poolt alates sajuvõimalus väheneb, kuid tuul läheb tugevemaks. Öösel on sooja 9 kuni 15, päeval 17 kuni 23 kraadi.

Reede on üksikute vihmahoogudega ja järk-järgult nõrgeneva tuulega. Laupäev on lõunani kuiv, siis jõuab merelt saartele sadu ja levib õhtul üle maa ida suunas.