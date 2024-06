Oluline teisipäeval, 18. juunil kell 10.48:

- Venemaa ründas taas Ukrainat droonidega;

- USA kordas seisukohta Ukraina NATO liikmeks saamise osas;

- Zelenski sõnul edenevad kaitselepingud ja sõjalise abi sissevool.

Droonirünnak süütas Lõuna-Venemaal naftamahutid

Öine droonirünnak süütas teisipäeval Lõuna-Venemaal Azovi linna lähedal mitu naftamahutit, põhjustades suure tulekahju, teatasid kohalikud ametnikud.

Ukraina ei võtnud rünnaku osas koheselt vastutust, kuid ta on varem korraldanud sarnaseid rünnakuid Venemaa energiarajatiste vastu, väites, et need on õiglased sihtmärgid, kuna sealt tuleb kütus, mida agressorriigi armee kasutab.

"Azovis süttisid droonirünnaku tagajärjel põlema naftatoodete mahutid. Esialgsetel andmetel inimohvreid ei olnud," ütles kohaliku Rostovi oblasti kuberner Vassili Golubev Telegramis.

Venemaa hädaolukordade ministeeriumi avaldatud videol oli näha, et mitmest naftamahutist paistis paksu suitsu ja leeke.

Leekidega võitleb üle 200 tuletõrjuja ning tulekahjuala suurus on vähemalt 3200 ruutmeetrit, kinnitas ministeerium.

Rostovi oblast asub otse Ukraina piiril ning seal asub ka Venemaa Ukraina-vastase sõja juhtimisstaap.

Venemaa ründas taas Ukrainat droonidega

Venemaa ründas ööl vastu teisipäeva Ukrainat droonidega ning Dnipropetrovskis ja Zaporižžjas kõlasid õhuhäiresireenid.

Ukraina õhujõud teatasid, et vaenlane lasi riigi suunas teele Shahedi droonid. Droone oli märgata nii Dnipropetrovskis ning ka Zaporižžjas. Õhuhäire kestis umbes kaks tundi ja lõppes teisipäeva varahommikul, umbes kell neli kohaliku aja järgi, vahendas Ukrainska Pravda.

USA kordas seisukohta Ukraina NATO liikmeks saamise osas

Ukraina saab NATO liikmeks alles pärast võitu sõjas Venemaaga, kordas esmaspäeval Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu eestkõneleja John Kirby.

Kirby sõnul on Ühendriikide president Joe Biden kindlalt veendunud, et Ukraina on tulevikus teatud etapis NATO liige.

"Kõigepealt peavad nad selle sõja võitma ja me teeme kõik endast oleneva, et nad seda teeksid," kinnitas Kirby vastuseks reporteri küsimusele liikmelisuse väljavaadete kohta.

Zelenski sõnul edenevad kaitselepingud ja sõjalise abi sissevool

President Volodõmõr Zelenski pidas esmaspäeval järjekordse kõrgeima ülemjuhataja staabi koosoleku, et arutada siseriiklike kaitselepingute täitmise dünaamikat ja abi saamist partnerite väljakuulutatud kaitsepakettidest, edastas meediakanal Ukrinform.

Zelenski sõnul edenevad kaitselepingud ja sõjalise abi sissevool.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1230 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 528 620 (võrdlus eelmise päevaga +1230);

- tankid 7974 (+16);

- jalaväe lahingumasinad 15 307 (+20);

- suurtükisüsteemid 13 959 (+32);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1104 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 853 (+0);

- lennukid 359 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 187 (+20);

- tiibraketid 2297 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 19 031 (+40);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2344 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.