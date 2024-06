Oluline teisipäeval, 18. juunil kell 5.35:

- Venemaa ründas taas Ukrainat droonidega;

- USA kordas seisukohta Ukraina NATO liikmeks saamise osas;

- Zelenski sõnul edenevad kaitselepingud ja sõjalise abi sissevool.

Venemaa ründas taas Ukrainat droonidega

Venemaa ründas ööl vastu teisipäeva Ukrainat droonidega ning Dnipropetrovskis ja Zaporižžjas kõlasid õhuhäiresireenid.

Ukraina õhujõud teatasid, et vaenlane lasi riigi suunas teele Shahedi droonid. Droone oli märgata nii Dnipropetrovskis ning ka Zaporižžjas. Õhuhäire kestis umbes kaks tundi ja lõppes teisipäeva varahommikul, umbes kell neli kohaliku aja järgi, vahendas Ukrainska Pravda.

USA kordas seisukohta Ukraina NATO liikmeks saamise osas

Ukraina saab NATO liikmeks alles pärast võitu sõjas Venemaaga, kordas esmaspäeval Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu eestkõneleja John Kirby.

Kirby sõnul on Ühendriikide president Joe Biden kindlalt veendunud, et Ukraina on tulevikus teatud etapis NATO liige.

"Kõigepealt peavad nad selle sõja võitma ja me teeme kõik endast oleneva, et nad seda teeksid," kinnitas Kirby vastuseks reporteri küsimusele liikmelisuse väljavaadete kohta.

Zelenski sõnul edenevad kaitselepingud ja sõjalise abi sissevool

President Volodõmõr Zelenski pidas esmaspäeval järjekordse kõrgeima ülemjuhataja staabi koosoleku, et arutada siseriiklike kaitselepingute täitmise dünaamikat ja abi saamist partnerite väljakuulutatud kaitsepakettidest, edastas meediakanal Ukrinform.

