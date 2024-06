Sikorski pole EL-i kaitsevoliniku kohast huvitatud

Poola välisminister Radoslaw Sikorski ütles esmaspäeval, et pole huvitatud Euroopa Liidu kaitsevoliniku ametikohast. Minister tõi samuti välja, et sellist ametikohta pole veel olemaski.

"Sellist ametikohta EL-is ei ole ja isegi kui see oleks olemas ja seda oleks mulle pakutud, siis ma ei pürgi sinna ega kao kuhugi," ütles Sikorski.

Kaitsevoliniku koha loomise plaani käis välja praegune Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Samas on selle uue ametikoha volituste piirid siiani ebaselged. Euroopa Liidu aluslepingute kohaselt on välis- ja julgeolekupoliitika EL-i välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja vastutusala. Kõrge esindaja on lisaks ka Euroopa kaitseagentuuri juht.

Praeguses komisjonis on aga kaitseteemad väga tugevalt sattunud siseturuvoliniku Thierry Bretoni alla, kes on olnud pärast Ukrainas täiemahulise sõja algust suuresti hõivatud Euroopa sõjatööstuse, muuhulgas näiteks miljoni mürsu algatuse edendamisega.