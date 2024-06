Läti politsei otsib taga "Katjuša" lauljaid

Läti politsei teatel on nõukogude armeed ja okupatsioonirežiimi ülistavate palade laulmine tõsine süütegu. Hiljuti laulsid inimesed Daugavpilsis teise maailmasõja ajal laialt tuntud laulu "Katjuša" ning politsei üritab nüüd välja selgitada, kes selle teoga hakkama said.

Hiljuti hakkas sotsiaalmeedias levima videolõik, kus on näha, kuidas üheksa inimest laulab "Katjušat". Laul pandi püsti Daugavpilsi liinibussis ning politsei üritab nüüd välja selgitada, kes selles aktsioonis kaasa lõid, vahendas LSM.

Politsei on tuvastanud kaks inimest ja palub nüüd teiste tuvastamisel avalikkuse abi. Üks laulja sai juba 300 eurot trahvi, teise laulja trahvisumma pole veel teada. Politsei teatas, et see laul sümboliseerib sõjalist agressiooni.

Kohalik politseijuht Ivars Kravcevičs rääkis, et avalikkust on juba mitu aastat hoiatatud, et selliseid laule ei tohiks laulda.

Ka siseminister Rihards Kozlovskis rääkis, et selline karistus on vajalik. Tema sõnul toetab Läti Ukrainat, Venemaa on agressor ning politsei reageeris asjakohaselt.

Ka Läti riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni koordineerimise osakonna juhataja Rihards Bambals rääkis, et "Katjuša" laulmine on nõukogude korra ülistamine. Tema sõnul on sellise laulmine eriti solvav juunikuus, kuna 1940. aasta suvel okupeeris NSVL Baltimaad ning 1941. aasta juunis korraldas NSVL juuniküüditamise.

Otsesõnu tütarlapsest nimega Katjuša rääkiv armastuslaul "Katjuša" sai populaarseks teise maailmasõja ajal, samal ajal võeti aga punaarmees kasutusele raketilaskeseadeldised, mida hakati kutsuma sama nimega.