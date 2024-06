Väidetav seotus allilmaga viis Albaania poliitiku brittide musta nimekirja

Suurbritannia võimud leiavad, et Albaania endine president ja peaminister Sali Berisha on seotud organiseeritud kuritegevuse võrgustikega ning keelas tema riiki sisenemise. Ka USA leiab, et praegune opositsiooniliider Berisha on seotud organiseeritud kuritegevusega.

Berisha sai esmaspäeval teada, et tema kaebus sisenemise keelu osas lükati avaliku julgeoleku kaalutluste tõttu tagasi ning ta ei tohi endiselt Suurbritanniasse siseneda.

Briti võimud leidsid, et tal on selged sidemed organiseeritud kuritegelike rühmitustega, mis kujutavad endast ohtu Suurbritannia ja ka Albaania avalikkusele. Võimalik, et Berisha ei tohi enam kunagi Suurbritanniasse minna.

Suurbritannia siseministeerium teatas, et Berisha kasutas oma sidemeid allilmaga selleks, et viia ellu oma poliitilisi ambitsioone. Samuti leidsid Briti võimud, et Berisha kasutas oma poliitilisi ameteid isiklikeks huvideks ära ja selle raames sai ta ise ning tema lähedased rikkamaks.

Berisha kuulub Balkani poliitikute hulka, kes on väidetavalt seotud organiseeritud kuritegevusega. Need väidetavad seosed selgusid välis- ja siseministeeriumi poolt läbi viidud salajase operatsiooni käigus, mille eesmärk oli lõpetada Suurbritannias tegutsevate Albaania kuritegelike rühmituste juhtide tegevus, vahendas The Telegraph.

Berisha on juba 79-aastane ning Albaanias on ta samuti saanud süüdistuse. Ta oli Albaania peaminister aastatel 2005-2009 ning võimud leiavad, et ka kasutas siis oma positsiooni ära, et abistada oma tütre abikaasat riigimaa erastamisel. Berisha ja ka tema tütar ütlevad samas, et nad pole midagi valesti teinud. Võimud panid siiski Berisha eelmise aasta detsembris koduaresti, kuid prokuratuur pole veel talle ühtegi kriminaalsüüdistust esitanud.

Berisha pole aga ainult Suurbritannias mustas nimekirjas, ka USA kahtlustab teda korruptsioonis ning ka seal jääb uks tema jaoks suletuks.