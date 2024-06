Biden lubab kodakondsust sadadele tuhandetele immigrantidele

Valge Maja sõnul on korralduse eesmärk hoida peresid koos, kaitstes Ameerika kodanike abikaasasid väljasaatmise eest ja andes neile töölubasid, kui nad on riigis elanud vähemalt kümme aastat.

Arvatakse, et umbes 1,1 miljonit illegaalset immigranti on abielus USA kodanikega ja Bideni uus programm, mida nimetatakse kohapealseks tingimisi vabastamiseks, võiks kasu tuua ligi 500 000 inimesele. Programmi raames on abikõlblikel isikutel kolm aastat aega, et taotleda alalist kodakondsust.

"President Biden usub, et piiri kindlustamine on oluline," öeldi Valge Maja avalduses. "Ta usub ka seaduslike teede laiendamisse ja perede kooshoidmisse ning et sisserändajad, kes on olnud Ameerika Ühendriikides aastakümneid, maksnud makse ja panustanud oma kogukondadesse, on osa meie riigi sotsiaalsest kangast."

Bideni administratsioon koostab ka plaani, et lihtsustada dokumentideta tudengite ja teiste illegaalsete immigrantide ajutiste tööviisade saamise protsessi.

Bideni administratsioon tähistab ka endise presidendi Barack Obama programmi (DACA) 12. aastapäeva, mis kaitseb illegaalsete immigrantide lapsi väljasaatmise eest. Uus korraldus teeb DACA saajatele ka Obamacare'i kättesaadavaks.

Kuigi DACA on seni üle elanud õiguslikud vaidlused, ei ole selge, kas Bideni uus täidesaatev meede saab sarnase toetuse, eriti arvestades Ülemkohtu koosseisu.

Bideni uus leevendusprogramm illegaalsete immigrantide jaoks võib halvendada tema positsiooni immigratsiooniküsimustes. Ameerika avalikkus hindab tema tegevust illegaalsete sisserändajate osas väga negatiivselt, kuna tema ametiaja jooksul on lõunapiirile tulnud rekordarv inimesi.

CBS-i poolt 5.-7. juunil korraldatud küsitlus näitas, et üle 60 protsendi ameeriklastest, sealhulgas enamus hispaanlastest, pooldab praegu USAs elavate illegaalsete immigrantide massilist väljasaatmist.

Erinevad aprillikuised küsitlused näitasid, et immigratsioon on kolmandat kuud järjest kõige olulisem küsimus Ameerika valijate jaoks ning kõige polariseerivam kõigist viimase veerandsajandi jooksul registreeritud olulistest küsimustest.

Avaliku arvamuse muutmiseks allkirjastas Biden selle kuu alguses täidesaatva korralduse, millega oluliselt piiratakse illegaalsete immigrantide arvu, kes USA-s varjupaika saavad taotleda. Vabariiklaste hinnangul polnud see piisav, et vältida ebaseaduslikku immigratsiooni. Progressiivsed demokraadid kritiseerisid seda väidetavalt haavatavate migrantide kõrvaleheitmise eest.

Endine president Donald Trump on sageli rääkinud oma administratsiooni poliitikast, mis on mõeldud ebaseadusliku immigratsiooni vähendamiseks. Ta on lubanud, et kui ta võidab teise ametiaja, korraldab ta massilise väljasaatmise.