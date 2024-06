Kuleba: ukrainlasi tuleb koju tagasi tuua õigete sõnade ja tegudega

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba usub, et õiged vahendid ja koostöö innustavad ukrainlasi välismaalt koju naasma. Ta rõhutas, et ukrainlaste koju naasmiseks ei tohi neid survestada.

"Me peame leidma õiged sõnad, õiged vahendid ja õige koostöö. Siin (ukrainlaste tagasipöördumise küsimuses) ei saa inimesi survestada," ütles Kuleba. Ukrinformi andmetel ei täpsustanud ta millistest vahenditest räägib.

Kuleba sõnul on riigid, kus elab hetkel kõige rohkem ukrainlasi, ühelt poolt rahul sellega, et ukrainlased seal elavad, töötavad ja kohanevad nende ühiskondades, kuid teiselt poolt tahavad nad aidata neil tagasi pöörduda.

"Neil riikidel on kitsas manööverdamisruum, kuna tagasipöördumist ei saa korraldada sunniviisiliselt," lausus välisminister. "Sama kehtib ka meie kohta."

Kuleba sõnul on välismaal olevate ukrainlaste seas neid, kellel ei ole kuhu tagasi pöörduda või kes ei saa seda teha haiguse, lähedaste hooldamise vajaduse või muude pakiliste humanitaarküsimuste tõttu.

"Ülejäänud välismaal elavate ukrainlaste jaoks on kõik siin saalis viibijad, need kes teevad ülikoolides eksameid, kes töötavad põldudel, tehastes ja ettevõtetes, selge tõestus, et Ukrainas saab elada, areneda ja lapsi kasvatada," ütles Kuleba.

Juunis tegi Euroopa Komisjon ettepaneku pikendada Venemaa agressiooni eest põgenenud inimeste ajutist kaitset veel ühe aasta võrra, 5. märtsist 2025 kuni 4. märtsini 2026.

Veebruaris kutsus Kuleba üles ukrainlasi, kes lahkusid Venemaa täiemahulise sissetungi ajal, koju naasma ja kodumaad kaitsma.

Ukraina alaline esindaja EL-is Vsevolod Tšentsov on ennustanud, et 2025. aastal toimub EL-i liikmesriikide ja Kiievi vahel võitlus Ukraina kodanike pärast.