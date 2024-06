Euroopa Komisjon vabastab rahvusvahelised pikamaalennud uuest heiteseirest

EL on välja töötamas plaani, mis nõuab lennufirmadelt nende kliimamuutustele avalduva mõju jälgimist ja aruandlust alates 2025. aasta jaanuarist - mitte ainult süsinikdioksiidi, vaid ka tahma, lämmastikoksiide ja veeauru osas.

EL-i lennundusohutusameti andmetel on lennufirmade mitte-CO2 heitkogustel vähemalt sama oluline mõju globaalsele soojenemisele kui nende CO2 heitkogustel.

Reutersi nähtud komisjoni uute eeskirjade eelnõu ettepanek välistaks rahvusvahelised lennud kaheks aastaks heitkoguste avalikustamise eeskirjadest, nõudes neilt kuni 2027. aastani ainult Euroopa-siseste lendude kohta käivaid andmeid.

"Sellist aruandlust nõutakse ainult lendude puhul, mis hõlmavad kahte lennuvälja, mis asuvad Euroopa majanduspiirkonnas," öeldakse dokumendis, lisades, et ka Šveitsi või Suurbritanniasse suunduvad lennud kuuluvad eeskirjade alla.

Erand sarnaneb praeguste EL-i eeskirjadega, mis nõuavad lennufirmadelt nende CO2 heitkoguste avalikustamist ja tasude maksmist ainult Euroopa-siseste lendude puhul, kuigi neid eeskirju hinnatakse uuesti 2026. aastal.

Eelnõu on tööstusesse kiilu löönud. Rahvusvaheline lennutranspordi assotsiatsioon (IATA) taotleb pikamaalendude erandit, samal ajal kui Euroopa odavlennufirmad Ryanair ja Easyjet leiavad, et kõik lennud, sealhulgas rahvusvahelised pikamaalennud, tuleks kaasata.

IATA on öelnud, et praegu ei ole võimalik täpselt jälgida lennu mitte-CO2 heitkoguseid ning et EL-i heitkoguste seire nõuded peaksid olema vabatahtlikud ja vabastama rahvusvahelised lennud.

"Mis tahes kavatsus laiendada kohaldamisala väljaspool EL-i toimuvale rahvusvahelisele lennuliiklusele tekitaks õiguslikke probleeme," ütles IATA peadirektor Willie Walsh aprillis Euroopa Komisjonile saadetud kirjas, kinnitas Reuters.