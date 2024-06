Kolmapäeval on Eesti kohal vihmapilved

Kolmapäeva öö on selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub lääne- ja edelatuul 3 kuni 9, põhjarannikul ja Peipsi ääres enne südaööd puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 13, rannikul kuni 15 kraadi.

Hommikuks on aga taevas Lääne-Eesti kohal pilve tõmbunud ja Saaremaa lõunarannikul sajab vihma, Ida-Eestis sadu oodata pole. Puhub edela- ja lõunatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ning õhusoe tõuseb kuni 18 kraadini.

Päev on peamiselt pilves ning sajuala levib Edela-Eestist kirde suunas. Sadu on paljudes kohtades tugev ja on ka äikest. Puhub peamiselt mõõdukas lõunakaare tuul ning sooja on 15 kuni 21 kraadi.

Õhtuks lääne poolt alates sadu lakkab, pilved hõrenevad ja kohatist hoovihma sajab vaid Ida-Eestis. Puhub nõrk loode- ja läänetuul, iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 16 kraadi.

Neljapäeva öösel võib Ida-Eestis sadada veel kohati hoovihma, kuid päeval on sajuvõimalus kõikjal väike. Öösel on sooja 9 kuni 15, päeval 17 kuni 23 kraadi ning enam-vähem samasugune õhutemperatuur püsib kuni nädala lõpuni.

Kui reede öö on sajuta ja ka päeval sajab hoovihma vaid kohati, siis laupäeval on oodata taas vihma, mis saab hommikul alguse saartelt ning sealt edasi liiguvad sajupilved päeva jooksul ida suunas.

Pühapäeva öö on sajune, päeval võib veel kohati sadada hoovihma ning pärastlõunal sajuvõimalus väheneb.