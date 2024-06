Eesti veespordihuvilised arendasid maailma kergeima e-surfilaua

Rannajoont on Eestis palju, kuid ideaalset surfiilma surfimiseks vajalike lainetega vähe. Veespordihuvilised leiutajad võtsid asja enda lahendada. Küberfüüsika insener ja ettevõtja Andres Nöps arendas oma meeskonnaga, mis peamiselt koosneb Tallinna Tehnikaülikooli tudengitest, maailma kõige kergema e-surfilaua Ray Foil.

"Elektrisurfilaud on selline, millega saad sõita iga ilmaga suvel ja talvel, hoolimata sellest, kas sul on lained või tuul. Me saime hästi ägeda patendi sellele süsteemile. See on maailma esimene, kus on akud kiilu sees. Selle mõte ongi, et sul on all tiib, laua küljes on tiib, mis tõstab su vee kohale lendama. Selle mõte ongi, et see lõikab vett, sa oled lainetest kõrgem, nii et lained ei puuduta sind," kirjeldas Nöps.

Nöpsi kinnitusel on elektrisurfilaud vees ohutu: "Siin on nii madal pinge, täitsa ohutu."

Kes tahaks vee kohal lennelda, kuid e-surfilauaga vette minna ei tihka, võib proovida ka ise tuult tiiva alla püüda. Wing foil surfilaud ühendab endas purjelauasõidu ja lohesurfi.

"Siia viidi kokku wing (tiib), mis tekitab edasi vedava jõu, ja foil (kiil), mis hoiab sind veest väljas ja liikumises. Wing foili surfi võlu on see, et üritatakse petta loodusfüüsilisi jõude ehk on hästi väike takistus, seega seda saab teha oluliselt vaiksema tuulega. Selles ongi see trikk," selgitas Eesti Purjelaualiidu juhatuse liige Ain Härmson.

"See on siiski ekstreemsport. Peab arvestama ohtudega. See on päris kiire. Kindlasti päästevest selga ja kiiver pähe ja ära sõida millelegi otsa," rääkis Ray Foili asutaja Andres Nöps võimalikest ohtudest.