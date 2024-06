Lahingute arv rindel on päeva algusest alates tõusnud 59-ni, paljud lahingud veel jätkuvad. Vaenlane on intensiivistanud tegevust Siverski ja Pokrovski sektorites, teatas Ukraina relvajõudude peastaap.

Oluline kolmapäeval, 19. juunil kell 17.37:

- Ukraina peastaap: päeva jooksul on rindel toimunud 59 lahingut;

- Harkivi oblastist evakueeritakse 30 last;

- Venelased pommitasid Hersonis haiglat ja elumaju;

- Venemaa ründas Lääne-Ukrainat droonidega;

- Stoltenberg: kolm riiki toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu;

- Taani kuulutas välja abipaketi Ukrainale;

- Kiievi teatel koondab Venemaa Luhanski oblastisse vägesid;

Ukraina peastaap: päeva jooksul on rindel toimunud 59 lahingut

Lahingute arv rindel on päeva algusest alates tõusnud 59-ni. Vaenlane on intensiivistanud tegevust Siverski ja Pokrovski sektorites, teatas Ukraina relvajõudude peastaap, vahendas Ukrinform.

"Kaitseväe üksused reageerivad sissetungijate rünnakutele ja pealetungitegevusele jõuliselt, hävitades nende jalaväge ja tehnikat," ütles peastaap.

Sumõ ja Tšernihivi oblastis tulistati piiriäärseid asulaid Venemaa Föderatsiooni territooriumilt. Vaenlase tule alla sattusid Leonivka, Vidrodženivske, Hremiatš ja Seredina-Buda.

Harkivi sektoris ründas Vene armee täna kolmel korral. Ukraina kaitsjad tõrjusid ühe vaenlase rünnaku. Kaks lahingut jätkuvad Vovtšanski lähedal.

Kupianski sektoris on käimas neli lahingut Sinkivka, Novoselivka ja Kruhliakivka lähedal. Ukraina kaitsjad tõrjusid kaks vaenlase rünnakut, sealhulgas Pištšane lähedal.

Limani sektoris tegid Vene väed viis ebaõnnestunud katset Ukraina kaitsejõude Hrekivka, Nevske ja Terni lähedal välja suruda. Lahingud jätkuvad Makiivka lähedal.

Siverski sektoris üritab Vene armee olla aktiivne Novji piirkonnas. Ukraina kaitsjad tõrjusid ühe vaenlase rünnaku, teine ​​lahing jätkub.

Kramatorski sektoris üritavad venelased jätkuvalt kaitsejõude Kalinivka ja Ivanivske lähedalt välja tõrjuda. Lahingud selles rindesektoris jätkuvad.

Pokrovski sektoris üritavad sissetungijad kaitseliinist läbi murda. Alates päeva algusest on nad rünnanud Ukraina positsioone Novooleksandrivka, Kalinove, Sokoli ja Novopokrovske lähedal 22 korral. Ukraina kaitsejõud on tõrjunud 18 vaenlase rünnakut, neli lahingut jätkuvad.

Kurakhove sektoris ründavad Vene väed Ukraina kaitseüksusi Krasnohorivka ja Paraskoviivka lähedal. Ukraina kaitsjad on juba tõrjunud kuus rünnakut selles rindesektoris, ja üks lahing jätkub.

Vremivka sektoris tulistas Vene armee Staromaiorske piirkonda 12 juhitamata õhuraketiga.

Vaenlase lennukid on aktiivsed ka Dnepri jõe sektoris. Eriti ründasid venelased Olhivkat nelja juhitava raketiga, Krinki kolme ja Burhunkat ühe raketiga.

Teistes sektorites ei ole olukord oluliselt muutunud.

Harkivi oblastist evakueeritakse 30 last

30 last evakueeritakse Borova kogukonna küladest Harkivi oblastis, kuna Vene väed intensiivistavad pommitamist. Üldevakuatsiooni ei ole siiski välja kuulutatud, vahendas Ukrinform.

Evakuatsiooni korraldab Borova kogukonna juhtkond koostöös kohalike omavalitsuste ja sõjaväevõimudega.

Borova kogukonna juht Oleksandr Tertiašnõi ütles, et olukord kogukonnas on hetkel pingeline, kuid sõjaväe sõnul kontrolli all. "Viimastel päevadel on vaenlane terroriseerinud meie asulaid erinevate relvadega," lausus ta. "Elamufond ja munitsipaalrajatised on hävitatud. Borova küla administratiivkeskuses ei ole ühtegi kahjustamata administratiivhoonet."

18. juunil teatas 3. ründebrigaad, et okupandid kavatsevad liikuda Tšernežina ja Peršotravneve asulate poole, eesmärgiga vallutada Borova, Harkivi oblastis. See kogukond piirneb Luhanski oblastiga.

Brigaad kinnitas teisipäeval, et suudab rindejoont hoida, hoolimata vaenlase arvulisest ülekaalust ja reservide puudumisest.

Venelased pommitasid Hersonis haiglat ja elumaju

Vene sõjavägi pommitas Hersonis haiglat, kahjustades kahte kiirabiautot ja purustades ühe hoone aknad, üks inimene sai viga. Rünnaku alla jäi ka elumaju.

"Vene väed jätkavad Hersoni piirkonna meditsiiniasutuste ründamist," seisab Hersoni piirkondliku sõjaväeadministratsiooni Facebooki postituses, mida vahendas Ukrinform.

Teate kohaselt jäi üks Hersoni haiglatest vaenlase järjekordse rünnaku alla. Rünnaku käigus kasutati vähemalt kolme Grad-tüüpi mitmelasulist raketiheitjat.

Sõjaväeadministratsiooni teatel tabasid mürsud garaaži, kuhu olid pargitud kiirabiautod. Kaks autot said kahjustada. Lisaks purunesid ühe haiglahoone aknad.

Haigla personali ega patsientide seas ohvreid ei olnud. Viga sai üks 44-aastane naine.

"Vene okupatsioonivägede pommitamine kestis Hersoni elamurajoonides öö läbi," ütles Hersoni piirkondliku sõjaväeadministratsiooni juht Oleksandr Prokudin Facebookis.

Tema sõnul tabasid venelased inimeste kodusid. Mõnes kohas puhkesid rünnakute tagajärjel tulekahjud, mille päästjad kiiresti kustutasid.

Teatati, et Vene väed ründasid eile Hersoni piirkonnas 19 asulat, vigastades kahte inimest.

Taani kuulutas välja abipaketi Ukrainale

Taani kuulutas 18. juunil välja oma 19. abipaketi Ukrainale, mis hõlmab rahalist toetust Ukraina kaitsetööstusele ja F-16 hävitajate varustust. Esimesed Taani F-16 lennukid peaksid Ukrainasse jõudma sel suvel, vahendas The Kyiv Independent.

Välisminister Lars Lokke Rasmussen rõhutas omakorda, et investeerimine Ukraina kaitsetööstusesse on tõhus ja jätkusuutlik viis Ukraina lahinguvõime toetamiseks nii praegu kui ka pikemas vaates.

"Selle algatusega täidame Ukraina tugeva soovi ning tugevdame nii Ukraina kui ka Euroopa julgeolekut. Seetõttu jätkab Taani oma võimekuse laiendamist Ukraina kaitsetööstuse toetamiseks, samuti on hea meel tähelepanu üle, mida see pälvib EL-is ja muudes riikides," ütles Rasmussen.

Venemaa ründas Lääne-Ukrainat droonidega

Venemaa ründas ööl vastu kolmapäeva Ukrainat droonidega ning riigi lääneosas kõlasid õhuhäiresireenid.

Venemaa alustas droonirünnakut juba teisipäeva hilisõhtul.

Ukraina armee teatas hiljem ööl vastu kolmapäeva, et õhutõrje tulistas Krõvõi Rihi lähistel alla Vene drooni. Õhuhäiresireene oli kuulda veel Mõkolajivis, Hersonis, Odessas ja Zaporižžjas.

Vinnõtsja oblastisse jõudsid droonid umbes kell kaks kohaliku aja järgi. Pärast kella kolme teatasid Lvivi oblasti võimud, et Vene droonid jõudsid piirkonda. Umbes kell neli kuulutati õhuhäire välja ka Ivano-Frankivski oblastis.

Ukraina õhujõud teatasid hiljem, et Venemaa saatis Ukraina pihta 21 drooni ning õhutõrje tulistas 19 drooni alla, vahendas The Kyiv Independent.

Stoltenberg: kolm riiki toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu

Hiina, Põhja-Korea ja Iraan toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu, soovides Ühendriikide ja NATO lüüasaamist, vahendas portaal Unian NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi sõnu ühisel pressikonverentsil USA välisministri Antony Blinkeniga.

"Kui neid saadab Ukrainas edu, muudab see meid haavatavamaks ja maailma ohtlikumaks. Seetõttu ei ole meie toetus Ukrainale heategevus. See vastab meie endi huvidele julgeoleku vallas," ütles Stoltenberg.

Stoltenberg märkis, et kõik tahavad sõja lõppu, kuid Venemaa okupatsioon Ukrainas ja kapituleerumine ei taga julgeolekut ja rahu. Samuti loodab ta, et eelseisval NATO tippkohtumisel Washingtonis pakuvad Euroopa liitlased ja Kanada Ukrainale suuremat rahalist ja sõjalist toetust.

Kiievi teatel koondab Venemaa Luhanski oblastisse vägesid

Ukrainlased ei peaks paanitsema informatsiooni pärast, et Venemaa koondab Luhanski oblastisse suurt grupeeringut, ütles operatiiv-strateegilise väekoondise Hortõtsja esindaja Nazar Vološin.

"Ma ütlen nõnda: nii relvajõudude juhtkond kui ka riigi kõrgeim poliitiline juhtkond teavad seda, rakendatakse asjakohaseid meetmeid, see tähendab, et vaenlase kohta on kõik teada. Ukraina kaitsevägi on valmis igasuguseks sündmuste arenguks ja meie kaitsjad annavad sellel suunal piisava vastulöögi," rääkis Vološin.

Päev varem teatasid DeepState'i analüütikud, et Venemaa on kogunud "löögirusika", et korrata eelmise aasta pealetungi Borova külale Harkivi oblastis. Jutt käib 10 000 sõdurist koosnevast grupeeringust ja 450 ühikust sõjatehnikast.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1130 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 529 750 (võrdlus eelmise päevaga +1130);

- tankid 7984 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 15 319 (+12);

- suurtükisüsteemid 14 007 (+48);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1104 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 857 (+4);

- lennukid 359 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 221 (+34);

- tiibraketid 2297 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 19 078 (+47);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2351 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.