Oluline kolmapäeval, 19. juunil kell 5.45:

- Venemaa ründas Lääne-Ukrainat droonidega;

- Stoltenberg: kolm riiki toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu;

- Kiievi teatel koondab Venemaa Luhanski oblastisse vägesid.

Venemaa ründas Lääne-Ukrainat droonidega

Venemaa ründas ööl vastu kolmapäeva Ukrainat droonidega ning riigi lääneosas kõlasid õhuhäiresireenid.

Venemaa alustas droonirünnakut juba teisipäeva hilisõhtul.

Ukraina armee teatas hiljem ööl vastu kolmapäeva, et õhutõrje tulistas Krõvõi Rihi lähistel alla Vene drooni. Õhuhäiresireene oli kuulda veel Mõkolajivis, Hersonis, Odessas ja Zaporižžjas.

Vinnõtsja oblastisse jõudsid droonid umbes kell kaks kohaliku aja järgi. Pärast kella kolme teatasid Lvivi oblasti võimud, et Vene droonid jõudsid piirkonda. Umbes kell neli kuulutati õhuhäire välja ka Ivano-Frankivski oblastis.

Stoltenberg: kolm riiki toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu

Hiina, Põhja-Korea ja Iraan toetavad Venemaa sõda Ukraina vastu, soovides Ühendriikide ja NATO lüüasaamist, vahendas portaal Unian NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi sõnu ühisel pressikonverentsil USA välisministri Antony Blinkeniga.

"Kui neid saadab Ukrainas edu, muudab see meid haavatavamaks ja maailma ohtlikumaks. Seetõttu ei ole meie toetus Ukrainale heategevus. See vastab meie endi huvidele julgeoleku vallas," ütles Stoltenberg.

Stoltenberg märkis, et kõik tahavad sõja lõppu, kuid Venemaa okupatsioon Ukrainas ja kapituleerumine ei taga julgeolekut ja rahu. Samuti loodab ta, et eelseisval NATO tippkohtumisel Washingtonis pakuvad Euroopa liitlased ja Kanada Ukrainale suuremat rahalist ja sõjalist toetust.

Kiievi teatel koondab Venemaa Luhanski oblastisse vägesid

Ukrainlased ei peaks paanitsema informatsiooni pärast, et Venemaa koondab Luhanski oblastisse suurt grupeeringut, ütles operatiiv-strateegilise väekoondise Hortõtsja esindaja Nazar Vološin.

"Ma ütlen nõnda: nii relvajõudude juhtkond kui ka riigi kõrgeim poliitiline juhtkond teavad seda, rakendatakse asjakohaseid meetmeid, see tähendab, et vaenlase kohta on kõik teada. Ukraina kaitsevägi on valmis igasuguseks sündmuste arenguks ja meie kaitsjad annavad sellel suunal piisava vastulöögi," rääkis Vološin.

Päev varem teatasid DeepState'i analüütikud, et Venemaa on kogunud "löögirusika", et korrata eelmise aasta pealetungi Borova külale Harkivi oblastis. Jutt käib 10 000 sõdurist koosnevast grupeeringust ja 450 ühikust sõjatehnikast.