Välisministeerium otsib Riia saatkonda 300 000 euroga installatsiooni tegijat

Avatud ideekonkursi eesmärk on hanke kirjelduse kohaselt leida Riia suursaatkonda rajatava ettevõtluskeskuse ruumidesse Eestit tutvustav sisekujunduslik ja esitlustehniline loovlahendus.

Ettevõtluskeskuse loomisega tahetakse tõsta Eesti kui ärisihtriigi mainet ja pakkuda seal Eesti ettevõtetele võimalust oma tooteid ja teenuseid tutvustada ning üritusi ja koosolekuid korraldada. Samuti saab keskuse ruume kasutada saatkonnaga koostöös korraldatavate kultuuri-, poliitika- ja muude sündmuste jaoks.

Keskuse moodustab Riia saatkonna nullkorrus ja esimene korrus ning keskseks sündmuste korraldamise ruumiks on kaht korrust trepiga ühendav avatud ala. Nendesse ruumidesse otsitaksegi ideekonkursil loovlahendust, mis peab vastama küsimusele, milline on tuleviku Eesti ja miks luua Eestiga ärisuhteid.

Installatsioonil peab olema kaks tasandit: see, mida kogeb inimene tänavalt läbi vaateakende ning see, mida kogeb sündmusel osaleja. Seejuures oodatakse võidutöölt, et see juba läbi akende tänaval liikujates Eesti vastu huvi tekitaks ja riigi mainet edendaks.

Ette on kirjutatud ka see, et visuaalne lahendus peab kasutama Eesti brändi disainisüsteemi ja vastama selle kujunduskeele reeglitele.

Hankedokumendid toovad välja, et loovlahendus peaks läbi üllatavate ja Eestiga seostatavate näidete tooma esile Eesti tulevikupotentsiaali, vastates küsimusele, milline näeb välja tuleviku Eesti, kus on põimunud äri- ja eraelu toetav tehnoloogia, demokraatlikud väärtused ja üks maailma puhtamaid looduskeskkondi.

Kujutletav tulevik ei pea peegeldama reaalsust, vaid julget visiooni, mille näiteks toob dokument end nutikalt ise maksvad maksud, tervishoiussüsteemi, mis inimese terviseandmeid arvestades tähtsaid visiite proaktiivselt broneerib, ning digitaalse identiteedi, mis alati inimesega tema seadmes kaasas on.

Konkursil osaleja peab moodustama ideekavandi elluviimiseks meeskonna. Hanketingimused näevad ette ka selle, et kavandit peab saama ellu viia keskkonnasäästlikult.

Installatsiooni maksumuseks näeb hange ette 288 000 eurot, millele lisandub käibemaks ja auhinnaraha.

Hanke tähtaeg on 26. august. Võitjale on ette nähtud 5000 euro suurune auhind, teise koha pälviv töö saab preemiaks 4000 ja kolmanda koha saaja 3000 eurot.