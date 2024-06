Tallinna Vesi pesi purskkaevust leviva kloorihaisu tõttu Falgi pargis torustikku

Tallinna Vesi sai elanikelt kaebusi, et Falgi pargi purskkaevude vesi sisaldab liiga palju kloori. Kohalikud elanikud kurtsid ka sotsiaalmeedias, et pargis jalutades on kloorihaisu tunda isegi purskkaevudest kaugemal ning mitu lapsevanemat kirjeldas, kuidas laste riiete märjaks saanud kohad olid ära pleekinud.

Tallinna Vee kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kristiina Tamberg ütles ERR-ile, et kolmapäeval asusid nende spetsialistid elanike tähelepanekute peale Falgi pargi purskkaevu vee olukorda uurima.

"Ettevaatavalt viidi juba hommikul läbi sealse torustiku pesemine. Täna keskpäeval võetud veeproovid kinnitasid, et praegu on veega kõik korras – kloorisisaldus vees on oluliselt madalam, kui see isegi joogiveele seatud normides lubatud on," ütles Tamberg.

Falgi pargi purskkaevu hooldusega tegeleva Kadrioru Pargi juhataja Ain Järve sõnul teda purskkaevude seisust jooksvalt ei teavitata, kuid ta käib sellest pargist igapäevaselt läbi ega tea, et veega mingeid probleeme oleks.

"Kloori pannakse sinna kindlasti, sest vetikas vohab tohutu kiirusega," lausus ta. "Seal on ringsüsteem, ei tule puhast vett peale, vaid kasutame olemasolevat. Kloor on endastmõistetav."

Iga kolme kuni viie nädala tagant puhastatakse kogu süsteem ära ja lastakse uus vesi sisse. Vahepealsel ajal lisandub vett selle võrra, kui palju seda ära aurab ning pumplas on selleks mõõteriistad, mis tagavad, et vee hulk oleks stabiilne. Mida see mida vesi täpselt sisaldab, Järve sõnul ei kontrollita, kuid kloori ei saa Järve kinnitusel vette ohtlikul määral sattuda, sest selle doosid on täpselt paika pandud.

Lapsed võevad purskkaevuveega mängida

Laste riiete pleekimist ei osanud parkide juhataja kommenteerida. Tema sõnul on ettevõte purskkaevudega tegelenud alates 2006. aastast ja see on esimene kord, kui ta midagi sellist kuuleb.

Seda, et lapsed purskkaevuvees mängivad, ei pidanud Järve probleemiks: jalgupidi käivad lapsed vees ka Kadrioru lilleaia purskkaevudes ja nii on see ka teistes riikides.

"See on üleeuroopaline vabadus, kõik käivad ja seda pole mõistlik keelata. Lapsed on lapsed, nad ei tunne külma," lisas pargijuht.

Ka loomadele ei tohiks purskkaevude vesi tema sõnul ohtlik olla, sest kloori kogus vees ei ole nii suur.

"Seda joovad nii linnud kui loomad," kinnitas Järve. "Me ei pane ju [kloori] nii, et silmad peast välja kukuvad. Lapsed nühivad vesiste kätega silmi, pardid ujuvad siin igal hommikul ja pole sulgedest ilma jäänud."

Tallinna Vesi palus neil, kellel veel vee kohta tähelepanekuid tekib, ühendust võtta.