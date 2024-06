Arenguseire keskuse juhi palk kerkib pea kümne protsendi võrra

Riigikogu kantselei direktor Antero Habicht allkirjastas sel nädalal käskkirja, millega muudetakse arenguseire keskuse juhataja palgavahemikku ning 1. juulist on see 4900 kuni 5800 eurot. Seni oli juhataja palgavahemik 4400 kuni 5200 eurot.

See tähendab, et Danilovi palk, mis on praegu 5200 eurot kuus, on 1. juulist 5700 eurot.

Riigikogu kantseleist öeldi ERR-ile, et palga ja sellega seotuna palgavahemiku muutmise aluseks oli arenguseire nõukoja esimehe Jaan Pillesaare ettepanek.

"Teiste töötajate palgad vaadatakse üle ja vajadusel korrigeeritakse aasta lõpus või uue alguses vastavalt arenguseire keskuse palgajuhendile," ütles Karin Kangro riigikogu pressiteenistusest.

Arenguseire keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda riigikogu juures. Keskus viib läbi erinevatel teemadel uurimisprojekte, mille eesmärk on ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimine ning uute trendide ja arengusuundade avastamine, seisab keskuse kodulehel.