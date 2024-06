Neljapäeval vihmapilved taanduvad

Neljapäev on valdavalt sajuta, kuid tuuline.

Neljapäeva öösel lääne poolt alates pilvisus hõreneb, öö hakul sajab veel Ida-Eestis kohati hoovihma. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 3 kuni 9, põhjarannikul kuni 12, iiliti 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 15 kraadi.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 15 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 10, puhanguti 14, iiliti 18 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Õhtu on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul puhub läänest ja edelast 4 kuni 10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 15 kuni 19 kraadi.

Reede öö on sajuta, päeval sajab kohati hoovihma. Öösel on sooja 9 kuni 15, päeval 17 kuni 23 kraadi. Sarnased soojakraadid on ka järgmistel päevadel ning kerges tõusujoones.

Ka laupäeva öö peaks püsima kuiv, päeval võib vähest hoovihma sadada.

Pühapäev peaks praeguste prognooside järgi pakkuma vaid kohatisi hoovihmasid, ilm on soe ja idakaare tuul nõrk.

Esmaspäeva öösel sajab Lõuna-Eestis hoovihma, päeval vaid paiguti.