Oluline neljapäeval, 20. juunil kell 5.45:

- Droonid ründasid Krasnodari oblastis asuvat naftarajatist;

- Prantsuse relvatootja sõlmis Ukraina kaitseettevõtetega kolm lepingut;

- Ukrainas kõlasid taas õhuhäiresireenid.

Droonid ründasid Krasnodari oblastis asuvat naftarajatist

Öösel vastu neljapäeva sai tabamuse Venemaal Krasnodari piirkonnas asuv rafineerimistehas ning seal puhkes tulekahju. Ukrainska Pravda vahendas veel, et droonid ründasid ka Adõgee Vabariigis paiknevat naftarajatist.

Ukrainian attack drones successfully struck a Russian Lukoil oil depot in Krasnodar Krai this morning, setting the facility ablaze.



Seen here, a Ukrainian drone slams into the depot. pic.twitter.com/mTzME0zVYl