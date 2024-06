Sõja 848 päev: Droonid ründasid Krasnodari oblastis asuvat naftarajatist

Oluline neljapäeval, 20. juunil kell 22.47:

- Rumeenia saadab Ukrainale ühe Patrioti süsteemi;

- Donetskis hukkus Venemaa pommitamises neli inimest;

- Üks Magura droon tabas nelja Vene paati;

- Zelenski teatas plaanist uuendada Ukraina energiasüsteemi;

- Droonid ründasid Krasnodari oblastis asuvat naftarajatist;

- Prantsuse relvatootja sõlmis Ukraina kaitseettevõtetega kolm lepingut;

- Ukrainas kõlasid taas õhuhäiresireenid.

Rumeenia saadab Ukrainale ühe Patrioti süsteemi

NATO liige Rumeenia teatas neljapäeval, et saadab Ukrainasse raketisüsteemi Patriot, mida Kiiev on pikka aega taotlenud, et vastu seista Venemaa sissetungile.

"Arvestades julgeolekuolukorra olulist halvenemist Ukrainas, otsustasid nõukogu liikmed tihedas koostöös liitlastega anda Ukrainale Patrioti süsteemi," seisis riigikaitse ülemnõukogu avalduses.

"Tingimuseks on, et meie riik jätkab läbirääkimisi liitlastega, eelkõige USA-ga, eesmärgiga saada sarnane või samaväärne süsteem oma õhuruumi kaitsmiseks," lisati avalduses. "Rumeenia vajab ka ajutist lahendust, et katta selliselt tekitatud operatsiooniline haavatavus."

Samal ajal kui Kiiev nõuab rohkem Patrioti raketisüsteeme, on NATO riigid olnud tõrksad neid saatma, sest tahavad kaitsta oma õhuruumi.

Saksamaa teatas hiljuti, et annab Ukrainale üle kolmanda õhutõrjesüsteemi Patriot.

Rumeenia sõlmis 2017. aastal USA-ga nelja miljardi dollari suuruse lepingu seitsme Patrioti patarei ostuks, mis on suurim kaitsealane investeering selle ajaloos.

Seni saadud neljast süsteemist on täielikult tegutsemisvalmis kaks.

Rumeenia on andnud Kiievile sõjalist abi sõjas Venemaaga, kuid on julgeolekukaalutlustele viidates keeldunud avaldamast toetuse ulatust.

Samuti on ta lubanud koolitada Ukraina piloote lendama F-16 hävitajatel 2023. aasta novembris avatud baasis, kuigi selle programmi ajakava on ebaselge.

Donetskis hukkus Venemaa pommitamises neli inimest

Venemaa sissetungijad pommitasid Donetski piirkonna põhjaosa, tappes neli inimest ja haavates teist nelja, teatas piirkonna sõjalise administratsiooni juht Vadim Filaškin, vahendab Ukrinform.

"Täna hommikul heitsid venelased pommi Kostiantinivkale, tappes ühe inimese ja vigastades teist. Üks hoone hävis täielikult ja veel kolm said kahjustada. Päeva jooksul tulistas vaenlane kobarmoona Rozkišnes, Illinivka kogukonnas, tappes kolm inimest ja vigastades kolme teist," kirjutas piirkonna juht.

Ta märkis, et haavatute hulgas on ka 2009. aastal sündinud teismelised.

Filaškin kutsus piirkonna elanikke üles evakueeruma turvalisematesse piirkondadesse. "Donetski piirkonnas on ohtlik viibida! Evakueeruge õigeaegselt," ütles ta.

Zelenski teatas plaanist uuendada Ukraina energiasüsteemi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas neljapäeval uutest meetmetest, kuidas paremini kaitsta Ukraina energiasüsteemi Venemaa rünnakute eest. Meetmete hulka kuuluvad näiteks elektrijaamade kaitsmine vaenlase tule eest ja taastuvad energiaallikad.

Zelenski sõnul on vaja arendada päikeseelektri tootmist ja rajada energiasalvestussüsteemid ning kriitilised taristuobjektid peavad saama alternatiivsed energiaallikad. Kogu töö peab olema valmis enne talve saabumist, lisas ta.

Zelenski ütles, et Ukraina valitsus töötab uute energiaallikate loomise nimel ning eesmärgiks on ka energiatootmise detsentraliseerimine.

Üks Magura droon tabas nelja Vene paati

30. mail toimunud Ukraina sõjaväeluure erioperatsiooni käigus tabas üks Magura droon Krimmis nelja Tuna kiirpaati.

Ukrinformi andmetel teatas sellest telemaratoni "Ühised Uudised" eetris Ukraina sõjaväeluure esindaja Andrii Jusov, kui kuulutati välja 10 miljoni grivna kogumine Magura droonide tootmiseks.

"Viimastes operatsioonides oleme näinud, kuidas vaenlane on kõike hoolikalt planeerinud ja õigesti teinud. Magura murdis läbi selle merekindlustuse ja tulebarjääride, ning järgmine droon suundus otse sihtmärgile. Nagu nägime, tabati korraga nelja Tuna kiirpaati. Lennuvägi, suurtükivägi, väikerelvad – miski neist ei töötanud. Tegelikult hävitas, kahjustas ja tabas üks Magura droon nelja vaenlase kiirpaati. Ja see on väga hea tulemus," ütles ta.

Ukraina sõjaväeluure ründas 30. mail edukalt nelja paati Krimmis, kasutades Magura ründedroone. Kaks paati said tabamuse ja kaks hävitati.

Droonid ründasid Krasnodari oblastis asuvat naftarajatist

Öösel vastu neljapäeva sai tabamuse Venemaal Krasnodari piirkonnas asuv rafineerimistehas ning seal puhkes tulekahju. Ukrainska Pravda vahendas veel, et droonid ründasid ka Adõgee Vabariigis paiknevat naftarajatist.

Ukrainian attack drones successfully struck a Russian Lukoil oil depot in Krasnodar Krai this morning, setting the facility ablaze.



Seen here, a Ukrainian drone slams into the depot. pic.twitter.com/mTzME0zVYl — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 20, 2024

Krasnodari krai on haldusüksus Venemaa Lõuna föderaalringkonnas ning piirneb läänes Musta merega. Adõgee Vabariik asub Krasnodari lähistel ning on samuti Venemaa Lõuna föderaalringkonnas.

Prantsuse relvatootja sõlmis Ukraina kaitseettevõtetega kolm lepingut

Prantsuse relvatootja Thales sõlmis Ukraina kaitseettevõtetega kolm lepingut, vahendas ettevõtte veebisaidil avaldatud informatsiooni meediakanal Ukrinform.

Esimene kokkulepe käsitleb Ukrainas ühisettevõtte loomist, mis hõlbustab ettevõtte kaitsesüsteemide varustuse, sealhulgas elektroonilise sõjavarustuse, aga ka taktikalise sidevarustuse, õhutõrjesüsteemide ja radarite tarnimist ja käitamist.

Teine leping puudutab elektroonilist sõjavarustust, mille raames pakub Thales ulatuslikku hooldust, testimist ja eriväljaõpet. Tehingu eesmärk on arendada Ukraina tehnilise hoolduse võimekust, mis võimaldab lühendada remondi- ja hooldustsükleid.

Kolmas leping sõlmiti Ukraina ettevõttega FRDM, mis on spetsialiseerunud tarkvaraarendusele. See hõlmab mehitamata õhusõiduki ühist väljatöötamist ja tootmist, mis suudab kanda ja visata lõhkeseadeldisi.

Thales teavitas ühtlasi teise kompleksse õhutõrjesüsteemi ostmisest Ukraina kaitseministeeriumi poolt pärast esimese sellise süsteemi tarnimist 2023. aastal.

Ukrainas kõlasid taas õhuhäiresireenid

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Ukrainat droonidega ning riigis kõlasid taas õhuhäiresireenid. Ukraina teatel üritasid Vene droonid rünnata ka Kiievit. Ukraina armee teatas hiljem, et riigi õhutõrje tulistas alla kõik riiki rünnanud droonid, vahendas Ukrainska Pravda.

Hiljem selgus, et Venemaa öises rünnakus sai kahjustada siiski Ukraina energiataristu.

"Veel üks raske öö Ukraina energiatööstuse jaoks. Venelased ründasid üht DTEK soojuselektrijaama," teatas firma avalduses ja lisas, et jaam sai raskelt kannatada ning viga kolm töötajat.

Võrguoperaatori Ukrenerho teatel sai kannatada energiataristu Vinnõtsja, Dnipropetrovski, Donetski ja Kiievi oblastis, kuid kahju ulatust täpsustatakse.

Tegemist oli seitsmenda suurema rünnakuga Ukraina elektrijaamade vastu viimasel kolmel kuul. Rünnakud on Ukraina elektritootmise halvanud ja sundinud riiki kehtestama ajutisi elektrikatkestusi ning elektrit välismaalt importima.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1170 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 530 920 (võrdlus eelmise päevaga +1170);

- tankid 7987 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 15 337 (+18);

- suurtükisüsteemid 14 052 (+45);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1105 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 859 (+2);

- lennukid 359 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 260 (+39);

- tiibraketid 2298 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 19 134 (+56);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2357 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.