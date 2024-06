ECR möödus liberaalidest ja tõusis suuruselt kolmandaks fraktsiooniks

ECR teatas, et fraktsiooniga liitub 11 saadikut ning on edaspidi 720-kohalises parlamendis esindatud 83 saadikuga. Sellega möödus ECR ka fraktsioonist Renew Europe , kuna praeguse seisuga peaksid liberaalid saama järgmises europarlamendis 80 kohta, vahendas Politico.

Uus jõuvahekord ei pruugi aga kaua kesta, kuna Renew peab läbirääkimisi viie saadikuga, kes kuuluvad poliitilisse liikumisse Volt Europa. Võimalik, et Renew teatab juba neljapäeval, et viis Volti saadikut liitub liberaalidega fraktsiooniga. Nii tõuseks Renew taas suuruselt kolmandaks fraktsiooniks.

Hiljuti toimusid Euroopa Parlamendi valimised ning tsentristid säilitasid enamuse. Siiski on järgmine võimukokkulepe veel ebaselge. Viimasel mitteametlikul Euroopa Ülemkogul jäid EL-i tippametid jagamata. Nende ametite hulgas on ka EL-i välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoht, favoriit EL-i välisjuhi kohale on Eesti peaminister Kaja Kallas.

Eestist on liberaalide fraktsiooni liige ka Reformierakond, samas Renew oli viimaste eurovalimiste üks suurimaid kaotajaid. Nüüd kerkiski ECR liberaalidest mööda, mis võib järgmise võimukokkuleppe sõlmimise muuta veelgi keerulisemaks.

ECR ise kirjeldab end kui konstruktiivset paremtsentristlikku jõudu ning sinna kuuluvad Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja Tšehhi peaminister Petr Fiala. Samas kuulub sinna veel kirju punt parempoolseid poliitikuid, osasid neist peetakse ka paremäärmuslasteks.

ECR-i uute liikmete hulgas on viis saadikut Rumeenia parempoolsest parteist AUR. Samuti liitus ECR-i ridadega Marine Le Peni sugulane Marion Marechal, kes lahkus koos mitme mõttekaaslasega parempopulistlikust parteist Reconquest

ECR-i vastased vaatavad nüüd murega toimuvat, sotsialistid, rohelised ja liberaalid hoiatasid juba varem EPP-d, et paremtsentristid ei peaks ametlikke läbirääkimisi parempopulistidega.

Samas Renew saadik Sandro Gozi avaldas lootust, et ECR-i tõus ei pruugi muuta jõudude vahekorda parlamendis ning lõpuks luuakse traditsiooniline valitsev koalitsioon, mille tavapäraselt on Euroopa Parlamendis moodustanud EPP, sotsiaaldemokraadid ja liberaalid.

Samas viimastel valimistel olid just edukamad parempoolsed parteid, kohti kaotasid rohelised ja liberaalid. Meloni tahab juba suuremat sõnaõigust tippametite jagamisel.

Lähiajal lahkub ametist veel ka Hollandi peaminister Mark Rutte, kes kuulub Renew fraktsiooni. Hollandis tuleb võimule uus koalitsioon, mida hakkab juhtima parempopulistlikuks peetav Vabaduspartei (PVV)

Parempopulistid tõstavad pead ka Prantsusmaal, kus toimuvad 30. juunil erakorralised parlamendivalimised. Küsitluste järgi jääb Macroni juhitud partei valimistel alla nii parem- kui ka vasakpoolsele leerile.