Eesti 200 juhatus ei soostunud juhivalimist varasemaks tooma

Terras esitas kolmapäeva õhtul kogunenud juhatusele osa liikmete soovi korraldada erakonna üldkogu juulis, ent juhatuses see soov toetust ei leidnud ja üldkogu tuleb ikkagi augusti lõpus.

"Sellest mul isiklikult on väga kahju, sest mina ja üle saja noore inimese tahaks näha muutust varem, et luua kindlust ja selgust tuleviku osas ning et mitte kaotada väärtuslikku aega, mida saaks kasutada kohalikeks valimisteks valmistumiseks," ütles Terras.

Terras põhjendas soovi juhivahetus varem ära teha europarlamendi valimiste kehva tulemusega, mis tema sõnul on märk sellest, et midagi tuleb muuta. Tema kinnitusel pole erakonnas lõhet vanemate ja nooremate liikmete vahel, vaid küsimus on tempos, kuidas vajalike muudatustega edasi liikuda.

"Minu loogika ütleb, et kui on diagnoos pandud, et midagi on kehvasti, siis milleks oodata pikka aega, et muudatustega pihta hakata."

Enda kandideerimise erakonna esimehe kohale jättis Terras intervjuus veel lahtiseks.

"Minu jaoks pole oluline, kes on esimees, vaid et me suudaksime koos töötada, et parteid praegusest tugevamaks teha. See töö on raske ja seda tööd saab teha ainult koos. Kui mina osutun paljude teiste silmis selleks inimeseks, kes peaks selle vastutuse võtma, siis neid ka kuulan," ütles Terras, lisades, et enne kandideerimist on vaja läbi mõelda veel isiklikud aspektid, näiteks arvestada asjaoluga, et tal on kodus väike laps.

Juba erakonna esimeheks kandideerimist kinnitanud Kristina Kallasega neil visioonid erakonna positsiooni parandamiseks laias laastus ühtivad, sõnas Terras.