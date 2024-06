Allikad: Meloni on Kallase ametisse määramise suhtes kahtleval seisukohal

Erakonna Itaalia Vennad allikad ütlesid väljaandele Euractiv, et Itaalia peaminister Giorgia Meloni leiab, et pärast eurovalimisi on jõudude vahekord Euroopas muutunud ning seetõttu ei peaks Renew fraktsioon enam täitma nii suurt rolli EL-i juhtimisel. Seetõttu on Meloni ka kahtleval seisukohal, et kas liberaalide perekonda kuuluv Kaja Kallas peaks saama EL-i välispoliitika juhiks.